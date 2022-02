Deutsche Bahn hat große Pläne – SO könnte das Bahnfahren in Zukunft aussehen: „Zeit des Testens ist vorbei“

Jetzt will die Deutsche Bahn so richtig durchstarten!

Eines vorweg: Die Deutsche Bahn ein Image-Problem. Zugausfälle, Verspätungen und unattraktive Taktungen von Verbindungen laden nicht gerade dazu ein, von A nach B via Deutsche Bahn zu reisen. Meist hält man andere Beförderungsmittel für angenehmer und zuverlässiger.

Will Deutschland aber in Sachen Mobilität den nächsten Schritt gehen, muss sich auch die Deutsche Bahn mächtig strecken. Und in Zukunft könnten tatsächlich erste Erfolge erzielt werden.

Deutsche Bahn hat große Pläne – SO könnte das Bahnfahren in Zukunft aussehen

Bis 2026 will das Unternehmen 1,3 Milliarden Euro investieren, um Strecken und Zugflotten zu modernisieren. Planer der Bahn haben sogar schon konkrete Ideen, wie der Fahrgast künftig reisen soll: So sollen Pendler die Möglichkeit haben, an Arbeitstheken und Sitzlounges Platz zu nehmen, an den Einstiegstüren sollen digitale Informationen eingeblendet werden und auch den Decken sollen Displays dafür sorgen, dass der Kunde immer weiß, wo er sich aktuell befindet und wie weit das nächste Ziel entfernt ist.

Ein ICE der Deutschen Bahn. Der Konzern will mächtig in die Zukunft investieren. (Symbolfoto) Foto: IMAGO / Jan Huebner

Ein Sprecher der Deutschen Bahn erklärt gegenüber „RND“: „Wir haben einmal alles zusammen­gefasst, was möglich wäre. Es ist wie eine Speisekarte, aus der die Länder als Besteller des Regional­verkehrs wählen können.“ Das Problem dabei: Die einzelnen Bundesländer sind sich untereinander nicht einig darüber, wie ein neuer Regionalzug aussehen soll. Die Folge: Jedes Bundesland als Einzelkunde der Deutschen Bahn bestellt unterschiedliche Zugmodelle mit unterschiedlicher Ausstattung.

-------------------------

Das ist die Deutsche Bahn:

die Deutsche Bahn AG wurde am 1. Januar 1994 gegründet

entstand aus der Fusion der Deutschen Bundesbahn und der Deutschen Reichsbahn der DDR

beschäftigt rund 338.00 Mitarbeiter (Stand: Dezember 2020)

Umsatz 2020: 39,9 Milliarden Euro

Vorstandsvorsitzender ist Richard Lutz

-------------------------

Deutsche Bahn will nächsten Schritt gehen: „Zeit des Testens ist vorbei“

Dabei habe man unterschiedliche Modulpakete erstellt, per Knopfdruck könnten Züge je nach Tageszeit und Reiseanlass andere Bedürfnisse bereithalten. Plätze für Fahrräder und Kinderwagen sind farblich anders markiert, um schneller gefunden werden zu können. Es soll ganze Mehrzweckabteile für Rollstühle und Snack-Automaten für den kleinen Hunger geben, dazu könnten aus Sitzplätzen schnell Stehplätze werden, wenn gewünscht.

-------------------------

-------------------------

Ein Anfang sei bei der Deutschen Bahn gemacht, auch wenn nicht alle Möglichkeiten umgesetzt würden, da die für die Bestellungen zuständigen Bundesländer nicht das volle Paket an Optionen ordern würden. Der Bahn-Sprecher zum „RND“: „Wir haben als Deutsche Bahn in den vergangenen drei Jahren bereits sieben Millionen Fahrgäste mit On-demand-Verkehr befördert. Die Zeit des Testens und Pilotierens ist bald vorbei. Da kommt etwas in Bewegung.“

-------------------------

-------------------------

Bleibt zu hoffen, dass die Fortschritte weiter so umgesetzt werden... (mg)