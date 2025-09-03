Deutsche Bahn: Ich mache üblen Buchungsfehler – wie der Kundendienst reagiert, haut mich um

Wer oft Deutsche Bahn fährt, war sicher schon nahe einem Nervenzusammenbruch: Zugausfall, Zugverspätung, Bordbistro außer Betrieb, WC defekt, Reservierung ausgefallen, defekte Stellwerke – die Liste möglicher Pannen gleicht einem Bingo. Und trotzdem kann man kaum auf Alternativen setzen, wenn man überregional per Bahn unterwegs ist.

Und da ich immer mal wieder aus privaten und beruflichen Gründen mit der Bahn durch Deutschland fahre, bin ich Besitzer einer Bahncard Business. Die läuft bald ab, und eine Verlängerung ist für mich logisch – bis mir ein blöder Fehler bei der Buchung unterlaufen ist und ich mich an den Kundendienst der Deutschen Bahn wenden musste…

Deutsche Bahn: Mir unterläuft bei der Bahncard ein Buchungsfehler

Meine Bahncard läuft am 23. Juli ab, was ich nicht wusste und davon ausging, dass sie zum Monatsende ausläuft. Daher habe ich eine neue Bahncard bestellt, die ab dem 1. August gültig ist. So weit, so schlecht. Denn erst im Nachhinein erkannte ich meinen Patzer – ich würde also in der letzten Juli-Woche für zwei gebuchte Fahrten ohne Bahncard unterwegs sein müssen.

Das ist fatal, denn am Reisetag muss eine gültige Bahncard vorhanden sein, wenn das Ticket zuvor mit einem entsprechenden Rabatt gebucht wurde – wie in meinem Fall. Ohne gültige Bahncard befürchtete ich, dass meine Tickets für die Katz seien und ich im schlimmsten Fall neue Tickets buchen muss. Also rufe ich den Kundendienst der Deutschen Bahn an, in der Hoffnung, dass man mir irgendwie entgegenkommt.

Kundendienst mit überragender Hilfe

Was dann folgte, haute mich um: Der Mitarbeiter am Telefon bearbeitete mein Anliegen mit einer Engelsgeduld, war überaus freundlich. Er gab mir sogar eine Formulierungshilfe mit, die ich für den Widerruf meiner bereits bestellten Bahncard nutzen soll („Ich kümmere mich persönlich drum!“). Ich tat, wie er mir riet – und tatsächlich wurde nach kaum einer Stunde die Bahncard storniert, sodass ich eine neue mit richtigem Gültigkeitsdatum bestellen konnte. Die bereits gebuchten Tickets konnte ich behalten.

Für mich eine Lehre: Denn bei aller Wut und Ärgernis über die Deutsche Bahn, vergesse ich nicht mehr, dass hinter dem Konzern Mitarbeiter stecken, die tagtäglich Vollgas geben, um Kunden zu helfen. Und wenn mal wieder irgendwo ein Stellwerk defekt ist – noch lange kein Grund, auf die engagierten Männer und Frauen zu schimpfen, die sich für uns abrackern. Danke, Deutsche Bahn!

Wie ist Deine Erfahrung mit dem Kundendienst der Deutschen Bahn? Schreib uns gern an derwesten@derwesten.de!