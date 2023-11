Deutsche Bahn: Schockstarre! Familie vergisst Kind (10) im Zug

Kevin allein in der Deutschen Bahn! Beim Umstieg in Flensburg am Freitag (3. November) hatte eine Familie einen Zehnjährigen im Zug vergessen. Der blieb sitzen und fuhr weiter – ohne dass die Angehörigen etwas davon mitbekamen.

+++ Deutsche Bahn: Nächster Streik in Sicht? Kampfansage lässt Reisende zittern +++

Man kann ja mal ein Gepäckstück vergessen oder sogar das Handy, aber das eigene Kind? Zum Glück jedoch war einem aufmerksamen Mitarbeiter der Deutschen Bahn der einsame Junge aufgefallen. Er verständigte sofort die Bundespolizei.

Deutsche Bahn: Eurocity mit unplanmäßigem Halt

Es war eine lange und sicher auch beschwerliche Reise. Von Dänemark bis nach Hamburg braucht man schon so ein paar Stündchen – kein Wunder, dass die Aufmerksamkeit da irgendwann nachlässt. Nichtsdestotrotz sollte man ja seine eigenen Kinder im Blick haben.

Auch interessant: Deutsche Bahn: Reisende entdecken immer wieder Menschen mit seltsamen Shirts – DAS steckt dahinter

Aber in der Hektik kann so etwas schon mal passieren. Zum Beispiel, wenn dir der Zugbegleiter sagt, dass du ein Regio-Ticket gekauft hast und deshalb gar nicht mit dem Eurocity fahren darfst. Das ist nämlich der Familie passiert. So mussten alle gleich bei der nächsten Haltestelle den Zug verlassen und in einen Regionalexpress umsteigen.

Doch als die Mutter mit ihren insgesamt fünf Kindern in Flensburg ausstieg, passte sie nicht auf und eines blieb im Zug sitzen – ganz allein.

Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy. DER WESTEN auf WhatsApp

Familie wieder vereint

Ein Zugbegleiter wurde auf das alleingelassene Kind aufmerksam und rief sofort die Bundespolizei an. Gleich darauf hielt der Eurocity außerplanmäßig in Neumünster, um den Jungen in Begleitung rauszulassen.

Mehr News:

Die Bundespolizei nahm den Jungen in Empfang und suchte sofort nach seiner Familie. Alsbald wurde die Mutter gefunden und die zwei wieder vereint. „Der Zehnjährige war überglücklich, als er seine Mutter sah“, erzählten die Beamten später. (mit dpa)