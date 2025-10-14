Deutsche Bahn mit großer Rabattaktion auf Tickets – doch Pendlern bleibt nicht viel Zeit

Ab Mittwoch (15. Oktober) wird’s ernst: Die Deutsche Bahn startet den Ticketverkauf für das neue Fahrplanjahr. Und es gibt viel zu feiern!

Die Preise für Flextickets, BahnCards sowie die Einstiegspreise für Super Spar- und Sparpreise bleiben stabil. Wer schnell ist, kann sich obendrein satte Rabatte sichern.

Deutsche Bahn lockt mit Rabattaktion

Vom 17. bis 21. Oktober gibt die Deutsche Bahn 12 Prozent Rabatt auf nationale Super Spar- und Sparpreistickets. Diese Aktion gilt exklusiv über bahn.de und die App DB Navigator. Ein paradiesisches Angebot für Frühbucher: Schon jetzt lassen sich Tickets für die Weihnachts- und Ferienzeit 2026 sichern.

++ Bürgergeld-Empfänger aus NRW besorgt wegen Deutschlandticket-Erhöhung: „Unbezahlbar“ ++

Die Deutsche Bahn verspricht auch im Streckennetz Verbesserungen. Erstmals verbinden ICE-Züge 21 Städte im Halbstundentakt. Das ICE-Sprinter-Netz wird erweitert, mit einer kürzeren Fahrzeit zwischen Stuttgart und Berlin. Stabilere Fahrpläne durch einheitlichere Start- und Zielbahnhöfe machen Reisen noch verlässlicher.

Noch mehr News:

2025 bringt auch den neuen ICE L. Zunächst wird er zwischen Berlin und Köln eingesetzt. Ab Mitte 2026 rollt er bereits nach Westerland (Sylt) und zwischen Dortmund und Oberstdorf. Ein echter Fortschritt für Barrierefreiheit und Komfort, denn die neuen Züge überzeugen mit tiefergelegtem Einstieg.

Früh buchen, günstig fahren

Stefanie Berk, Vorständin Marketing und Vertrieb DB Fernverkehr, macht deutlich: „Der neue Fahrplan bietet viele Verbesserungen für unsere Reisenden. Und mit dem Verzicht auf Preiserhöhungen und mit einer tollen Sparpreisaktion stellen wir sicher, dass das ICE-Fahren auch weiterhin so günstig ist wie bisher.“

Dank der Vorkaufsfrist von 12 Monaten sichert die Deutsche Bahn ihren Kundinnen und Kunden extra Planungsspielraum. Schon jetzt lassen sich Fahrkarten für Weihnachten 2025 ergattern – und das zu Frühbucherpreisen, die sich sehen lassen können.