Deutsche Bahn: Neue Masken-Regel verwirrt Kunden – Bahn mit klarer Reaktion

Für diese Entscheidung haben einige Kunden der Deutschen Bahn kein Verständnis. Im Zentrum der Aufregung stehen die Maskenpflicht, eine jüngste Entscheidung der Regierung und aufgebrachte Bahnfahrer. Aber der Reihe nach.

Seit mittlerweile zweieinhalb Jahren hat die Corona-Pandemie das öffentliche Leben fest im Griff. Speziell die Pflicht zum Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes in vielen Bereichen des öffentlichen Raums sorgt dabei immer wieder für hitzige Diskussionen – so auch zuletzt unter Kunden der Deutschen Bahn.

Deutsche Bahn: Masken-Regel sorgt für Verwirrrung

Grund für die aktuelle Aufregung ist die jüngste Entscheidung, wonach die Maskenpflicht in Flugzeugen künftig aufgehoben werden soll. Was viele Kunden der Deutschen Bahn ärgert: In Zügen soll die Maskenpflicht weiterhin bestehen bleiben.

Und so machen einige Bahnreisende auf der Facebook-Seite der Deutschen Bahn ihrem Unmut Luft. So schreibt ein Kunde: „Jetzt soll zum 1.10. eine FFP2-Maskenpflicht in Zügen umgesetzt werden, für euer Personal reichen normale OP-Masken.“

Was den Kunden besonders auf die Palme bringt: OP-Masken würden demnach bei den Reisenden nicht mehr reichen. „Aber jetzt soll in Flügen die Maskenpflicht fallen . Also Berlin-Frankfurt mit der Lufthansa – ohne Maske. Die selbe Strecke im ICE – mit FFP2-Maske. Mal ehrlich – wer denkt sich wo was aus?“

Deutsche Bahn mit Klarstellung

Und weiter: „Wann hört man mal – endlich – ein Statement der Deutschen Bahn dazu? Gerade FFP2-Masken lassen bei einer langen Bahnreise – z.B. von München nach Köln – kein konzentriertes Arbeiten zu. Ich jedenfalls habe häufig Kopfschmerzen nach einer solchen Fahrt – kein Wunder, denn genau deswegen gibt es ja auch die Vorschriften der Berufsgenossenschaft, die ein so langes Tragen einer FFP2-Maske gar nicht zulässt.“

Die Deutsche Bahn reagierte auf die Beschwerde und konnte nur klarstellen: „Diese Regelung beschließt nicht die Deutsche Bahn. Bitte wende dich an die Regierung.“