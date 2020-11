Deutsche Bahn: Neue Corona-Regeln – das musst du jetzt beachten

Am Mittwoch haben Bund und Länder neue Regelungen im Kampf gegen Corona beschlossen.

Auch bei der Deutschen Bahn ändert sich ab sofort einiges, wie die „Bild“ berichtet. Demnach soll es vor allem bei der Reservierung von Sitzplätzen auf Strecken des Fernverkehrs der Deutschen Bahn Einschränkungen geben.

Deutsche Bahn: Neue Corona-Regeln

Ab Freitag, 27. November, sollen nur noch die Fensterplätze in ICE-, IC- und EC-Zügen reservierbar sein. Gangplätze sollen beim Reservierungsvorgang geblockt werden.

Ausnahme: In Sitzgruppen mit vier Plätzen und einem Tisch sind nur diagonal liegende Plätze buchbar, so in diesem Fall auch ein Platz am Gang.

In geschlossenen Abteilen können nur noch zwei der vorhandenen sechs Sitze reserviert werden - ebenfalls diagonal.

Foto: imago images / xim.gs

---------------

Das ist die Deutsche Bahn:

Die Deutsche Bahn ist eine Aktiengesellschaft

Sie befindet sich vollständig im Besitz der BRD

Der Hauptsitz ist in Berlin

Etwa 324.000 Mitarbeiter hat die Deutsche Bahn

Neben dem Personenverkehr werden auch Hunderte Tonnen an Gütern transportiert

---------------

Keine Reservierungspflicht wegen Corona bei der Deutschen Bahn

Für Menschen, die zu zweit oder als Familie verreisen, soll es dem Bericht zufolge abgetrennte Abteile geben, damit sie sich nicht über den Zug verteilen müssen.

Die Deutsche Bahn will nur noch 60 Prozent der Plätze zur Reservierung anbieten - eine Reservierungspflicht soll es aber nicht geben. Die Bahn und Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) lehnen das vehement ab. Sie wollen das „offene System“ mit viel Flexibilität unbedingt erhalten.

-----------------

-----------------

Besonders an Weihnachten wird ein erhöhtes Passagieraufkommen erwartet. Laut „Bild“ sollen dann weitere Züge eingesetzt und der Fahrplan wieder hochgefahren werden.

In Zügen der Deutschen Bahn und in Bahnhöfen herrscht eine Maskenpflicht. Foto: imago images / Future Image

Schon seit Frühling herrscht in allen öffentlichen Verkehrsmittel eine Pflicht zum Tragen einer Mund- und Nasenbedeckung, so auch in den Zügen der Deustchen Bahn. Die Maskenpflicht soll ab sofort verschärft kontrolliert werden.

Welche Corona-Regeln ab Dezember gelten, kannst du hier nachlesen>>> (cs)