Deutsche Bahn: Hammer-Plan enthüllt! So kannst du schon bald durch Europa reisen

Gute Neuigkeiten von der Deutschen Bahn! Gemeinsam mit Bahngesellschaften aus Österreich, der Schweiz und Frankreich will die Deutsche Bahn eine besondere Art zu reisen wiederbeleben.

Die Deutsche Bahn will in Zusammenarbeit mit anderen Zuggesellschaften in Europa ein Transportmittel anbieten, was hierzulande aktuell ausgestorben ist.

Deutsche Bahn: Dieses Transportmittel soll zurück kehren

So teilte Deutsche-Bahn-Chef Richard Lutz gemeinsam mit Verkehrsminister Andreas Scheuer in dieser Woche mit, dass bald wieder Nachtzüge angeboten werden sollen.

Das ist die Deutsche Bahn:

Die Deutsche Bahn ist eine Aktiengesellschaft

Sie befindet sich vollständig im Besitz der BRD

Der Hauptsitz ist in Berlin

Etwa 324.000 Mitarbeiter hat die Deutsche Bahn

Neben dem Personenverkehr werden auch Hunderte Tonnen an Gütern transportiert

Bei den Nachtzugverbindungen handele es sich um Kooperationen mit den staatlichen Bahn-Gesellschaften in Österreich, der Schweiz und Frankreich, berichtet die „Tagesschau“.

Deutsche Bahn: Dann sollen die neuen Züge starten

Zunächst sollen ab Dezember 2021 vier grenzüberschreitende Strecken Wien mit Paris sowie Zürich und Amsterdam verbinden. In den Folgenjahren soll das Nachtzug-Netz ausgebaut werden, sodass ab 2024 die Strecken Berlin-Paris und Zürich-Barcelona folgen.

So sah ein Schlafwagen bei der Deutschen Bahn aus, bevor das Netz 2016 verkauft wurde. Foto: imago stock&people

Laut Andreas Scheuer sollen so 13 europäische Metropolen über Nacht erreichbar sein. „Wir können uns hoffnungslos auf die goldene Nach-Corona-Ära im europäischen Schienenverkehr freuen“, kündigt der CSU-Politiker an.

Der Nachtzug-Plan sei aktiver Klimaschutz und ein wirksamer Beitrag zur CO2-Reduktion. „Bahnfahren kann in Europa zu einer überzeugenden Alternative für andere Verkehrsträger werden“, so der Verkehrsminister.

Auch Bahnchef Lutz ist überzeugt. „Das sind gute Nachrichten für unsere Kundinnen und Kunden, bei denen das Reisen über Nacht immer beliebter wird“, zitiert die „Tagesschau“.

Die Deutsche Bahn hatte 2016 wegen mangelndem Kundeninteresse ihr Nachtzugnetz an die österreichische Bahn verkauft. (kv)