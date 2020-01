Deutsche Bahn: Mitarbeiter bekommen neues Dienst-Outfit – von diesem Stardesigner

Seit 17 Jahren erkannte man die Angestellten der Deutschen Bahn an ihren blauen Uniformen mit den knallroten Details. Doch nun werden die Mitarbeiter mit direktem Kundenkontakt neu eingekleidet.

Ab dem 1. August tragen Lokführer und Zugbegleiter nun Outfit-Kombinationen im weinroten „Burgundy“-Farbton und einem dunkleren Blau. In eigens dafür eingerichteten Räumen an mehreren Hauptbahnhöfen können Bahnmitarbeiter die neuen Kleidungsstücke anprobieren. Hinter der Kollektion steckt ein Designer, der dem deutschen TV-Publikum bestens bekannt ist.

Deutsche Bahn: Guido Maria Kretschmer designt neue Mitarbeiter-Outfits

Stardesigner Guido Maria Kretschmer, bekannt aus der erfolgreichen Vox-Sendung „Shopping Queen“, hat die neue Arbeitskleidung bei der Deutschen Bahn entworfen. Das neue Sortiment bietet unter anderem Trenchcoats, Steppjacken und Blousouns für Männer und Frauen. Zugchefs sind künftig an der silbernen Farbe von Krawatten und Halstüchern zu erkennen - und nicht mehr wie bisher an der Streifenanzahl am Sakko.

Bahnmitarbeiterin Manuela Wriedt freut sich, dass sie von nun an in einem Kleid arbeiten kann, anstatt wie bisher in einer Rock-Blusen-Kombination. „Das ist jetzt eher so wie das, was ich im Schrank habe“, stellt Zugbegleiter Karl Kosilo fest. Er freut sich auch über den neuen Hosenschnitt – die bisherige Kleidung sei doch „mehr das Modell Schlaghose“ gewesen.

Deutsche Bahn will moderner und sympathischer wirken

„Wir empfinden uns als Gastgeber und legen großen Wert darauf, uns sympathisch und modern zu präsentieren“, so DB-Personalvorstand Martin Seiler in einer Pressemitteilung. „Wir sind überzeugt davon, dass sich unsere Beschäftigten mit den neuen Farben, Schnitten und Stoffen sehr wohlfühlen und dies auch unsere Fahrgäste spüren werden.“

43.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können seit Januar ihre Kollektion bestellen. Insgesamt sollen in den kommenden Monaten rund 900 000 einzelne Kleidungsstücke ausgegeben werden. (at, mit dpa)