Deutsche Bahn: Masken-Hammer! Lauterbach verkündet Ende der FFP2-Pflicht

Kaum eine Frage dürfte Reisende der Deutschen Bahn in den vergangenen Jahren mehr beschäftigt haben, als die, wann die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen endlich fallen wird. Nachdem seit Anfang Dezember in Bayern, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein im öffentlichen Nahverkehr auf das Tragen eines Mund- und Nasen-Schutzes verzichtet wird, wurden Stimmen lauter, die eine bundesweite Regelung forderten.

Wie Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) am Freitag (13. Januar) verkündete, soll die Maskenpflicht im öffentlichen Fernverkehr zum 2. Februar und damit deutlich früher als geplant fallen. Nach geltendem Infektionsschutzgesetz waren bislang in Fernbussen und Fernzügen wie ICEs, ICs und ECs noch bis 7. April FFP2-Masken vorgeschrieben.

Deutsche Bahn: Bundesregierung folgt Forderungen

Vor allem die FDP pochte innerhalb der Bundesregierung lange Zeit auf ein früheres Ende der Maskenpflicht im Fernverkehr. Erst am Mittwoch (11. Januar) teilte Bundesverkehrsminister Volker Wissing mit, dass die Abschaffung „so schnell wie möglich“ kommen solle. Denn gerade die Belastungen für das Bahnpersonal aufgrund der Mehrarbeit durch coronabedingte Kontrollen müsse endlich wegfallen. Ähnlich wie im Luftverkehr solle auch in den Fernzügen auf Freiwilligkeit gesetzt werden, hieß es.

Bundesgesundheitsminister Lauterbach hatte ein vorzeitiges Ende der Maskenpflicht im Fernverkehr zuletzt nicht ausgeschlossen. Auch in Gesundheitseinrichtungen sei sie denkbar. „Es kann schon sein, dass wir die Maskenpflicht früher abschaffen“, hatte der SPD-Politiker dem „Stern“ gesagt, ohne sich auf ein Datum festzulegen.

Die Bundesregierung hat sich nun offiziell für ein vorzeitiges Ende der Maskenpflicht entschieden und setzt damit die bislang gültige Rechtsverordnung ganz aus.

Deutsche Bahn: Lauterbach setzt auf „Eigenverantwortung“

„Wir müssen einfach mehr auf Eigenverantwortung und Freiwilligkeit setzen“, begründete Lauterbach den Entschluss. Auch im öffentlichen Nahverkehr soll die Maskenpflicht schon bald in allen Bundesländern fallen. Berlin, Brandenburg, Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Baden-Württemberg planen eine Aufhebung bis spätestens Anfang des kommenden Monats.

Lediglich in Gesundheitseinrichtungen wie Kliniken, Arztpraxen und Pflegeheimen soll die Maskenpflicht in Deutschland über den 2. Februar hinaus weiterhin gelten.

(mit dpa)