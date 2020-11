Deutsche Bahn: Reisender wartet auf Zug – als er einen Bahn-Mitarbeiter DABEI beobachtet, fällt er vom Glauben ab

Eine Reise mit der Deutschen Bahn ist wie eine Schachtel Pralinen: Man weiß nie, was man als Nächstes erlebt. So würde wahrscheinlich Forest Gump den Vorfall einleiten, von dem ein Kunde nun berichtet.

Denn was ein Reisender am Gleisbett der Deutschen Bahn beobachtet, bringt ihn heftig zum Kopfschütteln.

Deutsche Bahn: Reisender beobachtet Unglaubliches

„Bei den ganzen Vergehen hätte ein Kunde hohes Bußgeld zahlen müssen“, schreibt er empört auf die Facebook-Seite des Eisenbahnkonzerns. Dort schildert der Kunde von einem heftigen Verstoß gegen die Corona-Maßnahmen und weiteren Abfälligkeiten, die nicht hätte sein müssen.

„Sollten die Mitarbeiter nicht eine Vorbildfunktion für die Kunden haben?“, fragt er im Netz.

----------------------------------------------------

Das ist die Deutsche Bahn:

die Deutsche Bahn AG wurde am 1. Januar 1994 gegründet

entstand aus der Fusion der Deutschen Bundesbahn und der Deutschen Reichsbahn der DDR

beschäftigt rund 323.944 Mitarbeiter (Stand: Dezember 2019)

beförderte im Jahr 2017 rund 142,2 Millionen Passagiere im Fernverkehr, im Nahverkehr über 2,4 Millionen Reisende

Umsatz 2019: 44,4 Milliarden Euro

Vorstandsvorsitzender ist Richard Lutz

----------------------------------------------------

Deutsche Bahn: Mitarbeiter verstößt gegen mehrere Auflagen

Der Reisende berichtet von einem Mitarbeiter, der sich nicht an die Maßnahmen hält. „Die Maske am Kinn, hustet frei in die Gegend, geht dann außerhalb des Raucherbereichs zum Rauchen, um anschließend die Kippe in die Gegend zu werfen“, schreibt er auf Facebook.

Der Social Media-Service der Deutschen Bahn wartet nicht lange und antwortet.

----------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

Deutsche Bahn: Kunde schlägt Dienstanweisung vor

Besonders während der Pandemie sollten gewissen Richtlinien eingehalten werden, findet der Reisende. „Ich wollte nur darauf hinweisen, dass Mitarbeiter sich gerade in dieser Zeit etwas umsichtiger und sensibler verhalten sollten“, schreibt er.

Das denkt anscheinend auch die Deutsche Bahn. Der Social Media-Service entschuldigt sich für den Vorfall und hängt den Link eines Kontaktformulars zum Kundendialog an.

Diese Reaktion findet auch der Reisende angemessen. Er bedankt sich „für die schnelle Antwort“, lehnt das Kontaktformular jedoch ab, da er bereits unterwegs sei – „im (25 Minuten verspäteten) Zug“.

Bevor der Dialog auf Facebook dann endet, schlägt der Kunde noch vor, gelegentlich eine Dienstanweisung ertönen zu lassen, damit so etwas in Zukunft nicht mehr geschieht. (ali)