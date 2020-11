Deutsche Bahn: Kunde sauer über plötzliche Entscheidung in Corona-Krise – „Gefahr für Leib und Leben“

Ein Deutsche Bahn-Kunde ist mächtig sauer! Mitten in der Corona-Krise trifft das Unternehmen eine Entscheidung, die er absolut nicht verstehen kann. Er stellt die Deutsche Bahn zur Rede.

Angelo saß im ICE von Düsseldorf nach Basel, als plötzlich eine Entscheidung getroffen wurde, die den Deutsche Bahn-Kunden gar nicht passen dürfte. So zumindest erging es dem Reisenden.

Deutsche Bahn-Kunde sicher: „Wirtschaftliche Entscheidung “

Denn in Frankfurt wurde der Doppel-Zug einfach halbiert. Nur ein Teil fuhr weiter. Dennoch wurden es nicht weniger Passagiere. Genau das klagt Angelo auf der Deutsche Bahn-Facebookseite an.

Deutsche Bahn-Kunden dürfen in ICE-, IC- und EC-Zügen eigentlich nur noch Fenster-Plätze buchen, damit genug Abstand gegeben ist. (Symbolbild) Foto: imago images / photothek

„Wie kann es sein, dass in der aktuellen Situation, wo Abstand besonders wichtig ist, beim ICE105 nach Basel am FRAPORT nur noch der halbe Zug weiterfährt und alle Passagiere dann in den weiterfahrenden Zugteil gepfercht werden?“, fragt er.

Die Deutsche Bahn reagiert nach etwa einer Stunde auf die Beschwerde und schreibt: „Dass der Zug einteilig ab Frankfurt Flughafen weiterfährt, tut mir sehr leid. Das ist nie erfreulich, wenn es dadurch im Zug voll wird. Ich bitte um Entschuldigung.“

Das ist die Deutsche Bahn:

Die Deutsche Bahn ist eine Aktiengesellschaft

Sie befindet sich vollständig im Besitz der BRD

Der Hauptsitz ist in Berlin

Etwa 324.000 Mitarbeiter hat die Deutsche Bahn

Neben dem Personenverkehr werden auch Hunderte Tonnen an Gütern transportiert

Doch damit gibt sich Angelo nicht zufrieden: „Mit der Entschuldigung ist niemandem geholfen, ebenso wenig wie mit Ihrem undurchdachten Reservierungssystem. Ich hoffe für alle Mitreisenden, dass diese unbeschadet an ihren Zielen ankommen. Die Deutsche Bahn unternimmt schließlich alles, um dies zu verhindern!“

Eine hitzige Diskussion entfacht unter dem Post. Andere Nutzer sagen, dass die Deutsche Bahn auch nichts dafür könne, wenn es einen Defekt am Zug gebe. Doch diese Theorie schließt Angelo für sich völlig aus.

Deutsche Bahn: Kunde streitet sich

Er geht davon aus, dass es sich um eine „wirtschaftliche Entscheidung“ handele und das Unternehmen so einsparen wolle. „Ich sehe hier eine wirtschaftliche Entscheidung zu Grunde liegen, die eine Gefahr für Leib und Leben der Fahrgäste billigend in Kauf nimmt.“

Darauf reagiert ein Nutzer: „Es gibt Störungen und -meldungen, die erst unterwegs auftreten und es erfordert, den Triebzug zur technischen Überprüfung einem Werk zuzuführen.“

