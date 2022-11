Deutsche Bahn: In den Zügen fahren plötzlich Personen mit ungewöhnlichen Shirts – das steckt dahinter

An diesen Anblick müssen manche Kunden der Deutschen Bahn sich offenbar erst noch gewöhnen.

In den Zügen machten einige Reisende zuletzt eine ganz bestimmte Beobachtung. Es geht um Personal der Deutschen Bahn, eigenwillige Shirts und irritierte Kunden. Aber eins nach dem anderen.

Deutsche Bahn: Spezielles Personal in speziellen Shirts

Auf der Facebook-Seite der Deutschen Bahn stellten manche Kunden zuletzt eine Frage, die auf ein sehr spezielles Personal des Konzerns abzielte. Es geht um Bahn-Mitarbeiter, die in den Zügen auffällige Shirts trugen.

So schreibt eine Kundin: „In letzter Zeit ist mir DB-Personal im ICE aufgefallen, welches rote Shirts trug und rote Umhängetaschen mit Aufschrift „Kinder“. Was hat es damit auf sich? Ich kenne den Begleitservice für allein reisende Kinder. Aber ich glaube, das ist was anderes.“

Die Antwort der Deutschen Bahn lässt nicht lange auf sich warten: „Die Mitarbeiter:innen von der Kinderbetreuung tragen auch T-Shirts mit der Aufschrift ‚Team Kinderbetreuung‘“, teilte ein Sprecher mit: „Ich glaube, das waren sie auch.“

Kunden wegen Masken-Regel verwirrt

Andere Kunden haben derweil ganz andere Probleme. Was viele Reisende nicht nachvollziehen können: Während die Maskenpflicht in Flugzeugen komplett fallen soll, wird sie in Zügen der Deutschen Bahn sogar verschärft.

„Jetzt soll zum 1.10. eine FFP2-Maskenpflicht in Zügen umgesetzt werden, für euer Personal reichen normale OP-Masken“, schreibt ein verärgerter Bahn-Kunde bei Facebook: „Gerade FFP2-Masken lassen bei einer langen Bahnreise – z.B. von München nach Köln – kein konzentriertes Arbeiten zu. Ich jedenfalls habe häufig Kopfschmerzen nach einer solchen Fahrt – kein Wunder, denn genau deswegen gibt es ja auch die Vorschriften der Berufsgenossenschaft, die ein so langes Tragen einer FFP2-Maske gar nicht zulässt.“

Der DB bleibt nicht anderes übrig als klarzustellen, dass diese Entscheidung nicht in der Hand des Konzerns liegen: „Diese Regelung beschließt nicht die Deutsche Bahn. Bitte wende dich an die Regierung.“