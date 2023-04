Deutsche Bahn plant drastische Änderung – für Kunden birgt sie große Chancen

Die Deutsche Bahn hat offenbar große Pläne. Wie das Verkehrsunternehmen am Donnerstag, den 27. April, mitteilte, wolle es den Fernverkehr auf besonders beliebten Strecken ausbauen. So sollen mehrere Großstädte besser angebunden werden.

Allerdings wird das Vorhaben wohl noch eines an Zeit in Anspruch nehmen. Die Deutsche Bahn hat sich das Jahr 2026 als Ziel gesetzt. Bis dahin will sie die Pläne umsetzen.

Deutsche Bahn will Fernstrecken ausbauen

Noch mitten in den Tarifverhandlungen steckend, haut die DB einen Hammer raus. Bis 2026 will sie 20 deutsche Großstädte besser an den Fernverkehr andocken. Die Lösung: Die ICEs sollen im Halbstundentakt fahren.

Zu den Städten zählen Erfurt, Augsburg, Göttingen, Halle an der Saale, Hannover, Kassel, Mannheim, Stuttgart und Ulm. „Das sind in nur drei Jahren fast doppelt so viele Städte wie heute“, so Bahnchef Richard Lutz. Berlin, Duisburg, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hagen, Hamburg, Köln, München, Nürnberg, Wuppertal und Würzburg fährt die DB bereits im halbstündigen Takt an.

Das könnte der Halbstundentakt bewirken

Durch die erhöhte Taktung können mehr Passagiere befördert werden. Die Züge sind dann nicht mehr so voll und können oft früher losfahren, weil die Reisenden die Türen nicht so lange blockieren. Und wenn es Probleme bei einem ICE gibt, dann fährt der nächste nicht erst in einer Stunde, sondern schon in einer halben. Dadurch müssen die Reisende weniger warten, der Umstiege klappt schneller und sie kommen früher am Ziel an.

Gibt es allerdings Probleme auf einer Strecke, hilft das auch nicht. Zudem herrscht bei der DB aktuell akuter Personalmangel. Verbindungen fallen kurzfristig aufgrund von krank gewordenen Mitarbeitern aus und können nicht ersetzt werden. Bis 2026 könnte sich diese Situation allerdings noch zum Besseren wenden. (mit dpa)