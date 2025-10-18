Bahn baut ICE um – jetzt soll alles besser werden

Die Deutsche Bahn arbeitet derzeit intensiv an ihren Maßnahmen, um den Zugverkehr in Deutschland zu modernisieren. Jetzt hat die Bahn den brandneuen ICE L vorgestellt. Der neue Zug soll den Fahrgästen deutlich mehr Komfort bieten und ist ein wichtiger Schritt in Richtung Modernisierung.

Lange hat man darauf gewartet, endlich ist es so weit: Die Deutsche Bahn präsentiert den ICE L. Am Freitag (17. Oktober) wurde der neue Zug am Berliner Ostbahnhof der Öffentlichkeit vorgestellt. Die Vorstandsvorsitzende der DB AG, Evelyn Palla, betont: „Mit dem neuen ICE L setzen wir ganz klar auf mehr Komfort und Zuverlässigkeit für unsere Fahrgäste.“

ICE L: Barrierefrei und mehr Komfort

Aber was unterscheidet den ICE L von anderen ICE-Modellen? Laut Angaben der Bahn steht das „L“ im Namen des Zuges, für „Low Floor“. Im gesamten Zug gibt es keine Treppen, was einen barrierefreien Einstieg ermöglicht. Außerdem wurden die Sitze neu entwickelt und das Innendesign wurde vollständig modernisiert. Die Deutsche Bahn verspricht den Passagieren ein wohnliches Raumgefühl.

Der ICE L bietet Sitzplätze für insgesamt 562 Fahrgäste, darunter 85 Plätze in der 1. Klasse. Die Reservierungsanzeigen werden mit farbigen LED-Leuchten markiert. 46 Plätze sind für den Familienbereich vorgesehen – insgesamt der größte Familienbereich der ICE-Flotten. Zudem bietet der ICE L erstmals ein brandneues Kleinkindabteil.

Deutsche Bahn spricht von einigen Verbesserungen

Das sind jedoch nicht die einzigen Modernisierungsmaßnahmen der Deutschen Bahn. An jedem Sitzplatz gibt es eine Steckdose, damit Passagiere ihre Geräte während der Fahrt aufladen können. Zudem sorgen mobilfunkdurchlässige Scheiben für besseren Empfang im Zug. Der Bundesminister für Verkehr, Patrick Schnieder (CDU), spricht bei der neuen ICE-Generation von „vielen spürbaren Verbesserungen für die Reisenden“.

Während andere ICE-Modelle eine Höchstgeschwindigkeit von 300 Kilometern pro Stunde erreichen, ist der ICE L mit maximal 230 Kilometern pro Stunde unterwegs. Auch die Wagen des ICE L sind kürzer als bei den bekannten ICE-Modellen, was das wohnliche Raumgefühl verstärken soll. Insgesamt hat die Deutsche Bahn 79 Züge des ICE L beim spanischen Hersteller Talgo bestellt.

Bereits ab dem 14. Dezember dieses Jahres soll der ICE L schrittweise in Betrieb genommen werden. Zunächst wird er nur zwischen Köln und Berlin eingesetzt. Ab Mai 2026 plant die Deutsche Bahn den Einsatz des Zuges auf der Strecke Berlin–Hamburg–Westerland. Ab Juli 2026 werden weitere Verbindungen hinzukommen, unter anderem im Allgäu (mit dpa).