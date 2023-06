Das ist der absolute Horror für jeden Passagier der Deutschen Bahn: Mitten im Hochsommer bleibt der ICE plötzlich stehen, kann nicht mehr weiterfahren. Vor allem ist das dann schlimm, wenn auch noch die Klimaanlage ausfällt.

Doch genau diese Situation mussten Reisende auf dem Weg von Berlin über Leipzig nach Zürich auf der Saale-Elster-Talbrücke am Sonntag (25. Juni) miterleben. Alle 800 Fahrgäste mussten evakuiert werden. Sie wurden in einem waghalsigen Manöver über provisorische Brücken von dem einen Zug der Deutschen Bahn in einen anderen gebracht.

Deutsche Bahn: Umsteigen auf offener Strecke

„Der Schnellzug war wegen einer technischen Störung das erste Mal schon gegen 15 Uhr stehen geblieben“, sagte Bahnsprecherin Janett Reinhardt gegenüber der „Bild“. Nach einer kurzen Pause ging es zunächst weiter. Doch gegen 15.30 Uhr musste der ICE erneut stoppen. Die Fahrt wurde abgebrochen.

Ein Notfallmanager der Deutschen Bahn kümmerte sich um die Passagiere. Auf offener Strecke mussten diese in einen anderen Zug umsteigen. Mitten auf der Saale-Elster-Talbrücke! Nach mehreren Stunden erreichten sie endlich den nächstgelegenen Bahnhof.

Auch einige Polizisten und Bundeswehrsoldaten waren zufällig in dem Zug anwesend. Sie unterstützten das Personal der Deutschen Bahn bei der Fahrgast-Versorgung. Weil der Strom im Zug zeitweise ausfiel, funktionierte zudem die Klimaanlage für zwei Stunden nicht! Der absolute Horror bei den Temperaturen und zudem auch nicht ungefährlich. Deswegen wurde das Nachbargleis gesperrt, um mit offenen Türen zu lüften.

Nach über fünf Stunden verließen die letzten Fahrgäste den Zug, wie die „Bild“ schreibt. Diese Fahrt dürfte allen Passagieren wohl noch lange in Erinnerung bleiben.