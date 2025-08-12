Deutsche Bahn verkündet ICE-Hammer – Gäste werden sich die Augen reiben

Täglich fahren tausende von Deutsche Bahn-Gästen mit den verschiedenen Bummelbahnen. Klar, immerhin, man kann dabei entspannen und muss keinen Parkplatz suchen. Klingt gut, zumindest so lange die Verbindungen pünktlich kommt, sonst ist der Ärger groß.

Doch nun soll ein neuer Zug für Freude sorgen, denn der ICE L hat jetzt offiziell grünes Licht bekommen. Und genau der wird völlig anders aussehen, als man es bisher gewohnt ist …

ICE-Revolution bei der „Deutsche Bahn“ – tangiert Menschen mit Einschränkung

Der spanische Hersteller Talgo hat nämlich dem Konzern „Deutsche Bahn“ mitgeteilt, dass die Zulassung für den deutschen Betrieb endlich durch ist. Und damit ist klar: Ab Dezember 2025 rollt der neueste Hightech-Zug durchs Land – und zwar zwischen Berlin und Köln. Doch was macht den neuen ICE L so besonders? Die Antwort: Er ist ein echter Gamechanger – vor allem für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen, aber auch für alle, die beim Reisen nicht auf Komfort verzichten wollen.

Bislang war das nämlich Einsteigen in einen ICE für viele Menschen mit Rollstuhl, Kinderwagen oder schwerem Gepäck eine Tortur. Beim ICE L ist damit jetzt Schluss! Erstmals in der Geschichte der Deutschen Bahn können Fahrgäste ohne Stufen oder Hublift in einen Hochgeschwindigkeitszug einsteigen.

Vier Zügen starten ab dem 17. Oktober

Außerdem wurden mit über 1.600 Testpersonen entwickelt, damit es künftig keine Rückenprobleme auf langen Strecken mehr gibt. Jeder Platz hat zudem einen großen Klapptisch sowie eine Halterung für Smartphone oder Tablet.

Ein weiterer Clou: Der neue ICE L der „Deutsche Bahn“ ist mit mobilfunkdurchlässigen Fenstern ausgestattet. Das klingt banal, hat aber eine große Wirkung. Denn bislang wurden Signale von den dicken ICE-Fensterscheiben regelrecht abgeblockt. Im ICE L kommt der Handyempfang jetzt direkt durch die Scheibe – ohne Repeater oder Funklöcher.

Ursprünglich sollte der ICE L übrigens längst unterwegs sein. Doch es hakte gewaltig: Lieferschwierigkeiten, Zulassungsverzögerungen und immer wieder neue Tests warfen den Zeitplan durcheinander. Jetzt aber scheint alles bereit zu sein – und am 17. Oktober wird der erste ICE L offiziell in Berlin vorgestellt. Vier Züge will die Bahn bis Ende 2025 in Betrieb nehmen – weitere sollen folgen.

Bleibt nur die Frage: Kommt der neue ICE auch pünktlich? Oder bleibt der ICE L am Ende doch wieder irgendwo zwischen Berlin und Köln stehen? Es bleibt spannend.