  4. Deutsche-Bahn-Hammer wird Kunden ausnahmsweise erfreuen – es geht um ihr Geld

Deutsche-Bahn-Hammer wird Kunden ausnahmsweise erfreuen – es geht um ihr Geld

Kunden der Deutschen Bahn dürfen sich freuen, denn sowas gabs noch nie. Dabei geht es um DEIN Geld. Alle Infos hier.

Was ist denn da los bei der Deutschen Bahn? Die neue Chefin Evelin Palla ist gerade erst im Amt – und räumt schon jetzt mit einem der größten Ärgernisse der vergangenen Jahre auf: die jährliche Preissteigerung.

Bei diesen (preislichen) Änderungen werden viele DB-Kunden große Augen machen!

Deutsche Bahn: Preiserhöhung im kommenden Fahrplanwechsel?

Diese Entscheidung dürfte viele DB-Nutzer erstmal sprachlos machen – und zwar positiv! Denn was bisher zum Fahrplanwechsel fast schon traurige Tradition war, wird jetzt gestoppt: Keine Ticketpreiserhöhung ab dem 14. Dezember! Evelin Palla (52), die neue Frau an der Spitze der Deutschen Bahn, zieht direkt zum Amtsantritt die Notbremse – aber im besten Sinne!

In ihrer Begrüßungsbotschaft an die Belegschaft hatte sie nämlich bereits angekündigt: „Wir werden die Sanierung der Schiene kompromisslos fortsetzen. Systematisch und konsequent und den laufenden Betrieb sichern, damit unsere Züge zuverlässig fahren.“ Und noch etwas stellte sie laut „Bild.de“ klar: „Qualität wird Chefinnen-Sache, jeden Tag.“

Kunden dürfen sich freuen: Preise bleiben gleich

Jetzt zeigt sich: Palla meint es ernst – und stellt die Fahrgäste in den Mittelpunkt. Die Bahn braucht Vertrauen – und sie fängt beim Geldbeutel der Kunden an.

Bisher waren die Preissteigerungen zum Fahrplanwechsel so sicher wie das Amen in der Kirche – angeblich wegen gestiegener Kosten. Doch Palla geht den anderen Weg. Sie sagt: Erst liefern, dann kassieren.

