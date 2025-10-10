Deutsche-Bahn-Hammer wird Kunden ausnahmsweise erfreuen – es geht um ihr Geld

Was ist denn da los bei der Deutschen Bahn? Die neue Chefin Evelin Palla ist gerade erst im Amt – und räumt schon jetzt mit einem der größten Ärgernisse der vergangenen Jahre auf: die jährliche Preissteigerung.

Bei diesen (preislichen) Änderungen werden viele DB-Kunden große Augen machen!

Deutsche Bahn: Preiserhöhung im kommenden Fahrplanwechsel?

Diese Entscheidung dürfte viele DB-Nutzer erstmal sprachlos machen – und zwar positiv! Denn was bisher zum Fahrplanwechsel fast schon traurige Tradition war, wird jetzt gestoppt: Keine Ticketpreiserhöhung ab dem 14. Dezember! Evelin Palla (52), die neue Frau an der Spitze der Deutschen Bahn, zieht direkt zum Amtsantritt die Notbremse – aber im besten Sinne!

In ihrer Begrüßungsbotschaft an die Belegschaft hatte sie nämlich bereits angekündigt: „Wir werden die Sanierung der Schiene kompromisslos fortsetzen. Systematisch und konsequent und den laufenden Betrieb sichern, damit unsere Züge zuverlässig fahren.“ Und noch etwas stellte sie laut „Bild.de“ klar: „Qualität wird Chefinnen-Sache, jeden Tag.“

Kunden dürfen sich freuen: Preise bleiben gleich

Jetzt zeigt sich: Palla meint es ernst – und stellt die Fahrgäste in den Mittelpunkt. Die Bahn braucht Vertrauen – und sie fängt beim Geldbeutel der Kunden an.

Bisher waren die Preissteigerungen zum Fahrplanwechsel so sicher wie das Amen in der Kirche – angeblich wegen gestiegener Kosten. Doch Palla geht den anderen Weg. Sie sagt: Erst liefern, dann kassieren.

