Deutsche Bahn geht jetzt DIESEN Schritt – Fahrgäste können nicht mehr...

Das Coronavirus hat auch die Deutsche Bahn hart getroffen – mit ganz unterschiedlichen Folgen. Weil Kinder nicht mehr in den Schulen und Kitas betreut werden, müssen Zugführer und –personal teilweise zu Hause bleiben. Der Fahrplan musste darauf drastisch ausgedünnt werden. Im Nahverkehr in den Städten gibt es in den Bussen die Fahrkarten nicht mehr beim Fahrer.

Auch die Bordbistros der Deutschen Bahn hat das Coronavirus Auswirkungen. Fahrgäste können dort keine frischen Speisen mehr kaufen. Speisen und Getränke gibt es nur in Einwegverpackungen und zum Mitnehmen. Das Problem: Für die Bordbistros wurde bereits ein Lebensmittel-Vorrat angelegt. Jetzt droht vieles zu verderben – doch das soll verhindert werden.

Deutsche Bahn verschenkt Lebensmittel

Damit Currywurst, Chili und andere Speisen aus der Bordgastronomie nicht verderben, hat die Deutsche Bahn etwas Besonderes ausgedacht. Sie will diejenigen unterstützen, die kaum eine Möglichkeit haben, für sich selbst zu sorgen oder sich aktuell in der Coronavirus-Krise besonders für andere einsetzen.

Nach Angaben einer Deutsche-Bahn-Sprecherin hatten in den vergangenen Tagen Tafeln, Feuerwehren und andere soziale Organisationen insgesamt mehr als 40 Tonnen Lebensmittel erhalten. Diese hatten einen Warenwert von rund 140.000 Euro!

An die Frankfurter Tafel gingen dabei allein 600 Kilogramm Essen, in Hamburg, München und Berlin wurden 4000 Portionen Currywurst an verschiedene Organisationen verteilt. „Es gibt viele Menschen, die jetzt in besonderer Weise Unterstützung brauchen - entweder direkt oder weil sie sich für andere einsetzen, die auf Hilfe schlichtweg angewiesen sind“, so Personenverkehrsvorstand Berthold Huber.

Lage für Tafeln dramatisch

Für die Tafeln und ihre Kunden ist die Lage während der Coronavirus-Krise besonders dramatisch. Aufgrund der großen Anzahl von Menschen fürchten sich Kunden vor Ansteckungen, die Lebensmittelspenden gehen in einigen Städten deutlich zurück. Gleichzeitig sind Menschen dringend auf die Lebensmittel angewiesen, weil der Kühlschrank sonst leer bleibt.

Viele Tafeln in Deutschland mussten ihr Angebot während der Coronavirus-Pandemie einstellen. Foto: imago images / Steinach

Zwar hatten Hotels und Gastronomie wegen ihrer Schließungen in den letzten Tagen viel gespendet. „Aber der große Schnitt kommt noch. Lange haltbare Lebensmittel sind schwer zu bekommen, und auch das Spritgeld wird knapp“, so ein Sprecher der Frankfurter Tafel gegenüber der Deutschen Presseagentur. Dort sind aktuell noch zehn der elf Ausgabestellen offen.

In anderen Städten ist die Lage aber deutlich dramatischer. Allein in NRW haben bereits rund 70 Tafeln wegen des Coronavirus geschlossen. (dav/dpa)