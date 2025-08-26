Kampfansage an Deutsche Bahn: „Wir werden immer günstiger bleiben“

Ansagen von Kunden an die Deutsche Bahn gibt es regelmäßig. Doch stimmen diese meist einen kritischen Ton an. Leidiges Thema Nummer eins für viele: die Pünktlichkeit des Eisenbahn-Konzerns.

Jetzt kassiert die Deutsche Bahn aber auch ausgerechnet von Konkurrent Flix einen fiesen Seitenhieb. Und der hat es in sich, will er in Sachen Ticketpreise dem Bahn-Unternehmen spürbar Konkurrenz machen.

Deutsche Bahn muss abermals einstecken

Wie zunächst die „Süddeutsche Zeitung“ am Montag (25. August) berichtete, teilte der Billig-Reiseanbieter Flix harsch gegen die Deutsche Bahn aus. „Wir werden immer günstiger bleiben als die Deutsche Bahn“, wird Flix-Chef André Schwämmlein von dem Medium zitiert.

Dabei will das Unternehmen weiter aufrüsten. So solle bei den derzeit insgesamt 400.000 Verbindungen, davon allein 150 Halte in Deutschland, weiter aufgerüstet werden. Demnach plane Flix weitere grenzüberschreitende Zugverbindungen in ganz Europa und habe dafür sogar 65 neue Hochgeschwindigkeitszüge beim spanischen Hersteller Talgo bestellt.

„Die Produktion beim Hersteller Talgo läuft jetzt an, die neue Flotte wird schrittweise auf den Markt kommen“, so Schwämmlein. Wann die neuen Strecken für Kunden verfügbar sein werden, ist noch nicht bekannt.

Flix-Kunden müssen HIER auch Abstriche machen

Die neuen Züge sollen dabei sogar einen „geraden, barrierefreien und damit angenehmeren Einstieg“, ermöglichen, der die Effizienz weiter steigern solle. „Viele Verzögerungen entstehen dadurch, dass Menschen ihren Koffer diese drei Stufen hoch- oder runterschleppen müssen. Dann stehen da alle in der Tür, 200 steigen aus, 200 wieder ein, dauert alles ewig“, so der Flix-Chef.

Doch laut der „Süddeutschen Zeitung“ ist auch bei Flix nicht alles Gold, was glänzt. Denn wer hier den gleichen Komfort wie bei Zügen der Deutsche Bahn sucht, muss in einigen Punkten Abstriche machen. So sei bei den Flixtrains auch künftig keine erste Klasse oder ein Bordrestaurant geplant. Stattdessen werde man nur Snackautomaten aufstellen. Für ein großes Gepäckstück oder einen Premium-Platz müssen Kunden sogar extra zahlen. Letzteres müssen DB-Kunden allerdings auch jetzt schon in Form einer Sitzplatzreservierung, wenn sie das Risiko vermeiden wollen, am Ende auf dem Boden sitzen zu müssen. (mit AFP)