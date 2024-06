Deutsche Bahn: Mega-Angebot für Reisende – Pendler schlackern mit den Ohren

Passend zu der Europameisterschaft, welche am Freitag (14. Juni) mit dem Auftaktspiel Deutschland gegen Schottland in München startet, haut die Deutsche Bahn wie aus dem Nichts ein Mega-Angebot für Reisende raus.

Alle Pendler, die in den nächsten Monaten kurze Strecken im Fernverkehr geplant haben, werden von dem neuen Angebot profitieren. Das kann durchaus auch auf viele Fußball-Fans zutreffen.

Deutsche Bahn überrascht mit diesem Sparpreis

Wie die Deutsche Bahn auf ihrer eigenen Homepage verkündet hat, kommt ein beliebtes Angebot für Reisende im Fernverkehr wieder zurück. Ab Dienstag (11. Juni) wird es wieder ein Angebot für kurze Strecken in ICE und Intercity-Zügen (IC) zum Schnäppchen-Preis von 12,99 Euro geben.

Wer zusätzlich noch über eine BahnCard 25 oder 50 verfügt, erhält nochmal 25 Prozent Rabatt. Damit könnten Reisende also schon ab 9,74 Euro den Fernverkehr der Deutschen Bahn, wenn auch nur auf kurzen Strecken, nutzen.

Deutsche Bahn: So lange gilt der Angebotszeitraum

In der Vergangenheit gab es das Sparangebot bereits mehrfach und wurde von über zwei Millionen Kunden genutzt. Die Länge der durchschnittlichen Reiseweite lag in der Vergangenheit bei etwa 100 km und wird auch dieses Mal wieder in dieser Range liegen.

Für einen ungefähren Überblick, welche Strecken genutzt werden können, können sich Menschen aus NRW beispielweise an den folgenden Verbindungen orientieren: Dortmund-Köln, Köln-Düsseldorf, Bielefeld-Hannover, Köln-Koblenz sowie Essen-Köln waren in den vergangenen Aktionszeiträumen sehr beliebt. Buchen kann man den Aktionspreis bis zum 30. September zu allen Reisen bis zum 14. Dezember. Man erhält den Aktionspreis online über „bahn.de“, in der App „DB Navigator“ sowie bei allen DB-Verkaufsstellen.

Im Hinblick auf Public Viewing und einigen EM-Spielen in den NRW-Städten kommt das Sparangebot der Deutschen Bahn für einige Fußball-Fans wohl gerade zur rechten Zeit.