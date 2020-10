Deutsche Bahn erhöht Ticketpreise – Verbraucherschützer empört: „Unverschämt“

Im Dezember ist es wieder soweit: die Deutsche Bahn erhöht erneut ihre Preise.

Das kommt natürlich nicht bei allen gut an. Besonders einige Verbraucherschützer gehen gegen die Preiserhöhung der Deutschen Bahn auf die Barrikaden.

Deutsche Bahn erhöht ihre Ticketpreise

Auch die Deutsche Bahn ist von der Corona-Krise stark betroffen. Seit dem Beginn der Pandemie fahren in Deutschland deutlich weniger Menschen mit der Bahn.

Das ist die Deutsche Bahn:

die Deutsche Bahn AG wurde am 1. Januar 1994 gegründet

entstand aus der Fusion der Deutschen Bundesbahn und der Deutschen Reichsbahn der DDR

beschäftigt rund 323.944 Mitarbeiter (Stand: Dezember 2019)

beförderte im Jahr 2017 rund 142,2 Millionen Passagiere im Fernverkehr, im Nahverkehr über 2,4 Millionen Reisende

Umsatz 2019: 44,4 Milliarden Euro

Vorstandsvorsitzender ist Richard Lutz

Dementsprechend ist der Umsatz der Deutschen Bahn in den vergangenen Monaten deutlich eingebrochen. Wie die DB am Dienstag mitteilte, werden die Preise am 13. Dezember um durchschnittlich etwa ein Prozent erhöht.

Deutsche Bahn: Tickets werden ab dem 13. Dezember teurer

Zu Beginn des Jahres hatte die Deutsche Bahn die Preise noch deutlich gesenkt. Nun kehrt man also wieder alles zum Alten zurück. Besonders stark ist von der Preiserhöhung die Bahncard 100 betroffen, diese wird um 1,9 Prozent teurer.

Nicht von der Preiserhöhung der Deutschen Bahn im Dezember sind die Bahnkarten 25 und 50 sowie die sogenannten „Super-Sparpreise“ ab 17,50 Euro und die „Sparpreise“ ab 21,10 Euro betroffen. Fahrkarten zum sogenannten „Flexpreis“ werden durchschnittlich etwa 1,5 Prozent mehr kosten.

Deutsche Bahn: Tickets werden trotz Corona teurer

Der Bundesverband der Verbraucherzentralen reagierte mit scharfer Kritik auf die Entscheidung der Deutschen Bahn: „Die Ticketpreiserhöhungen der Bahn sind unverschämt.“

Auch Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch kritisierte die beschlossene Preiserhöhung und forderte Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer dazu auf, diese zu unterbinden. „Der Service hinkt vielfach, die Qualität bleibt hinter den Erwartungen“, so der Politiker weiter.

Falls du im nächsten Jahr auch weiterhin zu den jetzigen Preisen mit der Deutschen Bahn fahren möchtest, musst du also bis zum 12. Dezember buchen. (gb mit dpa)