Deutsche Bahn: Erste Tests erfolgreich – DAS könnte das Problem der Unpünktlichkeit beheben

Die Frage der Pünktlichkeit bei der Deutsche Bahn erhitzt immer wieder die Gemüter der Kunden. Kommen Züge zu spät, ist das Geschrei meistens groß. Dass die Deutsche Bahn nicht ansatzweise immer pünktlich ist, ist offenbar auch der DB selbst bewusst.

Nun wurde von dem Unternehmen in Stuttgart Bilanz zu einem Projekt gezogen, das einigen Bahnfahrern Hoffnung machen dürfte.

Deutsche Bahn zieht Bilanz zu wichtigem Projekt

Dass die Züge bei der Deutschen Bahn immer pünktlich sind, ist der Traum vieler Pendler. Doch bisher liegt der Wunsch in weiter Ferne. Doch die DB hat vor etwa einem Jahr ein Projekt gestartet, das für mehr Pünktlichkeit bei den Zügen sorgen soll.

Das musst du über die Deutsche Bahn wissen:

Die Deutsche Bahn AG wurde am 1. Januar 1994 gegründet

Entstand aus der Fusion der Deutschen Bundesbahn und der Deutschen Reichsbahn der DDR

Beschäftigt rund 338.00 Mitarbeiter (Stand: Dezember 2020)

Umsatz 2020: 39,9 Milliarden Euro

Vorstandsvorsitzender ist Richard Lutz

Bei dem Projekt ging es um die S-Bahnen, die mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz pünktlicher werden sollten. Die KI unterstützt die Disponenten in Stuttgart dabei, die Züge auf den Bahnstrecken zu koordinieren. Laut der „Bild“ wird die KI auch in München und Frankfurt eingesetzt.

Die Deutsche Bahn hat Bilanz zu einem Projekt gezogen. (Symbolbild) Foto: IMAGO / imagebroker

Züge waren im Rahmen des Projekts pünktlicher

Nach einem Jahr zieht das Unternehmen nun Bilanz – und die fällt durchaus positiv aus. Demnach konnte die durchschnittliche Verspätung um bis zu drei Minuten reduziert werden. Die KI empfiehlt durchgehend, in welcher Reihenfolge Züge fahren oder ob sie ausfallen sollten, um Verspätungen zu senken. Etwa 60 Prozent der Vorschläge wurden auch in die Tat umgesetzt, so die „Bild„.

„Der Einsatz der KI bringt mehr Kapazität auf die Schienen ohne Gleisausbau“, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn. Ob die KI künftig deutschlandweit zum Einsatz kommen wird und dadurch die Verspätungen reduziert werden können, bleibt abzuwarten.