Bahn-Passagiere wollen Sitzplätze reservieren – dann folgt die bittere Nachricht

Wer häufig mit der Deutschen Bahn unterwegs ist, der kennt es nur allzu gut: Gerade zu Stoßzeiten kann es sich bei längeren Fahrten im Fernverkehr ziemlich lohnen, sich einen festen Sitzplatz im ICE zu reservieren.

Das kostet im Regelfall 5,10 Euro pro Sitzplatz. Doch „DB-Stammfahrer“ und BahnCard-Inhaber können diese Gebühr umgehen – indem sie für ihre Reservierung einfach ihre Bahn-Bonus-Punkten einlösen, die man bei jeder Ticketbuchung sammeln kann.

Doch genau dabei gibt es nun seit Wochen ein nerviges Problem, das der Bahn auch hinter den Kulissen schweres Kopfzerbrechen bereitet.

Bahn-Passagiere erhalten Fehlermeldung

Viele Bahn-Passagiere nutzen die offizielle App der DB – den DB Navigator – auf ihrem Handy, um dort ihre Verbindungen zu checken und direkt ihre Tickets zu buchen. Auch das Einlösen von Bahn-Bonus-Punkten ist in der App grundsätzlich möglich.

Doch wer die Punkte für Sitzplatzreservierungen einlösen will, der erhält beim Versuch, zu Bezahlen, eine Fehlermeldung: „Systemfehler. Es ist ein interner Fehler aufgetreten. Der Fehler wurde protokolliert. Für Rückfragen können Sie sich per E-Mail mit folgenden Informationen an unseren Support wenden“ – gefolgt von einem Fehlercode. Die Buchung kann über den DB-Navigator in diesem Fall nicht abgeschlossen werden. Über die App lässt sich nur dann ein Ticket kaufen, wenn man die 5,10 Euro tatsächlich voll bezahlt.

Fehlermeldung im DB-Navigator. Foto: Screenshot DB Navigator

Das Einlösen von Bahn-Bonus-Punkten, um eine „Gratis“-Sitzplatzreservierung zu erhalten, funktioniert nur dann, wenn man im Webbrowser auf „www.bahn.de“ seine Tickets bucht. Ein ärgerliches Problem – das der Bahn durchaus bewusst ist, wie sie unserer Redaktion verrät.

Deutsche Bahn steht vor Technik-Rätsel

„Es handelt sich hierbei um einen technischen Fehler, der uns bekannt ist und an dessen Behebung aktuell gearbeitet wird“, erklärt eine Sprecherin der Deutschen Bahn auf unsere Anfrage. „Individuelle App-Einstellungen ändern nichts an der Fehlermeldung. Wir bitten unsere Kund:innen in der Zwischenzeit, die Buchungsmöglichkeit über www.bahn.de zu nutzen und bedauern damit verbundene Unannehmlichkeiten.“

Mehr News:

Wer dem DB-Navigator in diesem Fall dennoch eine Chance geben will, für den hat die Bahn folgenden Tipp: „Zunächst die Reservierung mit Gebühr in den Warenkorb legen. Dann zurück auf die Buchungsseite und den Button ‚Punkte einlösen‘ aktivieren und ‚übernehmen‘ klicken. So lässt sich die Reservierung gegen Punkte hinzufügen.“

Wann alles wieder voraussichtlich nach dem altbewährten Prinzip funktioniert, können die Bahn und ihre Techniker momentan noch nicht voraussehen.