Es ist nicht alles schlecht: Warum ich gerne mit der Deutschen Bahn fahre

Der Hass auf die Deutsche Bahn gehört in Deutschland gefühlt zum guten Ton. Zu spät, zu teuer – neben dem Wetter gibt es hierzulande wohl kein Smalltalk-Thema, bei dem man so schnell auf denselben Nenner kommt wie die DB.

Und der Frust ist keinesfalls unberechtigt. Wahrscheinlich haben jedem von uns Zugausfälle, Verspätungen, kaputte Klimaanlagen, geschlossene Bordbistros, defekte Stellwerke usw. schon Striche durch mehrere Rechnungen gemacht.

Doch für mich als Fußballfan und Bahncard-50-Inhaber geht nun mit dem Saisonstart auch die Vielfahrer-Zeit wieder los. Um zum Heimspiel meines Heimatvereins in Heidenheim zu gelangen, bin ich bestenfalls alle zwei Wochen 5 bis 6 Stunden lang mit der Bahn unterwegs. Und nach so vielen Zugfahrten muss ich festhalten: Es ist nicht alles schlecht!

Ein Kommentar.

So schlimm ist Bahnfahren gar nicht

Ich gebe zu: Viel von dem, wofür ich die Deutsche Bahn lobe, fällt unter den Vorsatz – „wenn es so funktioniert, wie es soll“. Aber genau darauf will ich hier auch den Fokus legen: Das grundsätzliche Angebot und die verfügbaren Verbindungen auf den Fahrplänen sind im Kern nicht schlecht. Ich fahre tatsächlich sehr gerne Bahn – und vielleicht kann ich hier erklären, warum das so ist.

So eine ICE-Reise kann definitiv sehr bequem sein. Ich komme mit dem Zug innerhalb von nur drei Stunden vom Ruhrgebiet bis nach Stuttgart – das würde ich mit dem Auto niemals schaffen. Und während der Autofahrt kann ich nicht schlafen, lesen, Serie gucken, auf Toilette gehen, ein Bistro besuchen oder an meinem Platz entspannt essen und trinken – gerne auch ein Bierchen oder etwas anderes Nicht-Alkoholfreies. Dieses „Kutschiert werden“ ohne viel Eigenverantwortung weiß ich an der Bahn durchaus zu schätzen.

Und dann beim Komfort-Check-In das Ticket einfach selbst entwerten und beim Nickerchen nicht mehr vom Kontrolleur geweckt werden? Perfekt. Das Vertrauen, das mir die DB hier entgegenbringt, zahle ich gerne zurück.

Verständnis zeigen lohnt sich

Und wenn dann mal irgendwas nicht funktioniert, dann ist man mit seinem Frust nicht alleine. Zugbegleiter und Lokführer an Bord können ja auch nichts für die marode Infrastruktur, das überlastete Schienennetz, die dünne Personaldecke oder die veraltete Technik – die sind genauso verärgert wie man selbst. Wenn man das empathisch gegenseitig kommuniziert, dann ist die Situation gleich deutlich weniger stressig.