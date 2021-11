Deutsche Bahn: Zug hält plötzlich sofort an! Der Grund ist DIESE beunruhigende Nachricht

Na, diese Fahrt hatten sich die Gäste der Deutschen Bahn anders vorgestellt...

Eine Frau hatte dafür gesorgt, dass ein Zug der Deutschen Bahn plötzlich anhalten musste – und die Bundespolizei zum Einsatz ausgerückt ist!

Was ist da auf der Fahrt der Deutschen Bahn passiert?

Das Geschehen ereignete sich am Sonntag, wie die Bundespolizeiinspektion Saarbrücken mitteilte. Eine Frau war im Regionalexpress 1 (der zwischen Heidelberg und Trier verkehrt) der Deutsche Bahn unterwegs, als sie kurz vor der Haltestelle Saarbrücken Hauptbahnhof eine Nachricht vom Gesundheitsamt erhielt.

Deutsche Bahn: Ein Zug musste kurzfristig anhalten. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Rüdiger Wölk

Auslöser der Nachricht war ein Corona-Test, der bei der Frau positiv ausfiel. Sofort meldete sich die Frau bei dem Zugpersonal. Dieses kontaktierte umgehend die Bundespolizei.

Das ist die Deutsche Bahn:

die Deutsche Bahn AG wurde am 1. Januar 1994 gegründet

entstand aus der Fusion der Deutschen Bundesbahn und der Deutschen Reichsbahn der DDR

beschäftigt rund 338.00 Mitarbeiter (Stand: Dezember 2020)

Umsatz 2020: 39,9 Milliarden Euro

Vorstandsvorsitzender ist Richard Lutz

Deutsche Bahn: Der Regionalexpress hält sofort an

Bei Einfahrt am Hauptbahnhof Saarbrücken blieben die Türen des Regionalexpress vorerst geschlossen. Denn auch die Mitreisenden mussten erstmal in dem Zug bleiben, damit die Polizei ihre Personalien aufnehmen konnte. So sollte eine Kontaktnachverfolgung sichergestellt werden.

Letztendlich konnte der Zug der Deutschen Bahn den Hauptbahnhof Saarbrücken mit einer Verspätung von 26 Minuten erreichen. Die infizierte sowie geimpfte Frau wurde in ein separates Zugabteil gesetzt.

Das Gesundheitsamt ist nun für weitere Maßnahmen in Bezug auf die Test- und Quarantänepflicht zuständig. (gb)