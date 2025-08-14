Beben bei der Deutschen Bahn! Chef Richard Lutz gefeuert

Das war’s! Die Deutsche Bahn setzt Richard Lutz (61) vor die Tür. Wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) erfuhr, soll der Bahn-Chef nur noch so lange im Amt bleiben, bis ein Nachfolger für seinen Posten gefunden wurde.

Richard Lutz leitet den bundeseigenen Konzern seit Anfang 2017. Seitdem kommt die Deutsche Bahn nicht mehr aus den Negativ-Schlagzeilen heraus. Seit Beginn seiner Amtszeit stürzte etwa die Pünktlichkeit der Fernverkehrszüge von 78,5 Prozent auf 62,5 Prozent im vergangenen Jahr ab. Jetzt zogen die Entscheidungsträger die Reißleine.

Deutsche Bahn trennt sich von Richard Lutz

An der Misere der Deutschen Bahn ist Richard Lutz nicht alleine Schuld. Darin sind sich alle einig. Zu marode ist das Schienennetz, zu viel Sanierungsstau herrscht auf allen Strecken. Doch die wirtschaftliche und betriebliche Krise hat sich in den letzten Jahren immer weiter zugespitzt. Zuletzt sickerte etwa ein brisantes Papier mit geplanten Sparmaßnahmen bei der Deutschen Bahn durch. Dadurch sollte es zu einem massiven Abbau des Angebots im Fernverkehr kommen. Mehr dazu hier >>>

Lutz legte dazu bereits 2024 ein Sanierungskonzept vor, das schnell Wirkung zeigen sollte. Innerhalb von drei Jahren sollte sich die Infrastruktur, der Bahnbetrieb und die Wirtschaftlichkeit der Bahn damit spürbar verbessern. Der Plan sah unter anderem die Einsparung tausender Stellen vor. Doch die Entscheidungsträger haben dem Bahn-Chef offenbar nicht mehr die Wende zugetraut.

Bahn-Chef nach Koalitionsvertrag angezählt

So hatte die neue Bundesregierung bereits in ihrem Koalitionsvertrag eine Neuaufstellung des Aufsichtsrats und des Bahn-Vorstands angekündigt, „mit dem Ziel, mehr Fachkompetenz abzubilden und eine Verschlankung zu erreichen“. Spätestens seitdem galt Richard Lutz als angezählt.

