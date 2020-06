Deutsche Bahn hängt Schild in Bayern auf – und leistet sich dabei diesen peinlichen Fehler

Die Deutsche Bahn wollte mit einem neuen Schild etwas Nettes tun - doch das ist ordentlich schief gelaufen.

Die Deutsche Bahn wollte den Bahnhof Ebelsbach-Eltmann in der Nähe von Bamberg in Bayern verschönern. „Genuss auf ganzer Strecke: Grüß Gott in Oberfranken“ stand auf dem Hinweisschild.

Deutsche Bahn unterläuft peinlicher Fehler

Eigentlich schön - würde die Gemeinde wirklich in Oberfranken liegen. Doch Ebelsbach-Eltmann ist ein Ort in Unterfranken. Über den peinlichen Fehler berichtet der „Bayerische Rundfunk“. Huch!

Bahnkunden können über Fehler lachen

Immerhin: Die Kunden der Deutschen Bahn können über den Fehler lachen. Ein Mann sagt laut „BR“: „Fehler passieren immer wieder, nicht nur bei der Bahn. Freilich muss man darüber lächeln, aber das darf man nicht so eng sehen.“ Und eine Frau erklärt: „Hauptsache Franken, egal ob 'ober', 'unter' oder 'mittel'.“

Bahn kann sich Fauxpas nicht erklären

Auf Anfrage des „BR“ gibt die Bahn den Fehler zu. Die Erklärung: Das Bahnmanagement in Bamberg betreue 107 Bahnhöfe, der Großteil liege in Oberfranken. Aber auch für vier Bahnhöfe in Unterfranken - darunter Ebelsbach-Eltmann und Ebern, wo der gleiche Fehler passierte - sei es zuständig.

Die Deutsche Bahn hängte Hinweisschilder auf - doch es passierte ein peinlicher Fehler (Symbolbild). Foto: imago images / Future Image

Ganz erklären könnte man sich den Fauxpas dennoch nicht. Die Bahn will die Hinweisschilder nun entfernen. (cs)