Bahn: Drama am Bahnhof! Zwei Jugendliche sterben bei Leichtsinns-Aktion

Itzehoe. Am Samstagabend (28. November) kam es im schleswig-holsteinischen Itzehoe zu einem tragischen Unfall auf dem Gelände der Deutschen Bahn.

Als Jugendliche im Bahnhof Itzehoe auf dort abgestellte Kesselwagen der Deutschen Bahn kletterten, ereignete sich ein schrecklicher Unfall.

Deutsche Bahn: Zwei Jugendliche kommen zu Tode

Am Samstag (28. November) gab es an einem Bahnhof in Schleswig-Holstein einen Großeinsatz von Rettungskräften. Grund dafür war ein tragischer Unfall, der zwei Jugendliche ihr Leben kostete.

Schleswig-Holstein: Tödliches Unglück am Bahnhof von Itzehoe – zwei Jugendliche sterben Foto: Blaulicht-News/ Sebastian Peters

---------------

Das ist die Schleswig-Hollstein:

Landeshauptstadt: Kiel

Einwohner: 2,9 Millionen (Stand 2019)

Landesregierung: CDU, Grüne, FDP

Platz 12 der Bundesländer im Bezug auf die Fläche (15.800 km²)

Bekannte Persönlichkeiten aus Schleswig-Hollstein: Willy Brandt (ehemaliger Bundeskanzler der BRD), Thomas Mann (Schriftsteller), Heinrich Mann (Schriftsteller), Max Planck (Physiker)

---------------

Eine Gruppe von vier Jugendlichen zwischen 16 und 18 Jahren hielt sich abends auf dem Gelände des Bahnhofs auf. Zwei der Teenager kletterten dabei auf einen dort abgestellten Kesselwagen. Dabei kamen sie den elektrischen Oberleitungen so nahe, dass es zu einem Stromüberschlag kam.

---------------

---------------

Die beiden Jugendlichen wurden von dem Schlag tödlich verletzt. Auch ihre beiden Begleiter mussten ärztlich betreut werden.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun, wie genau es zu dem tragischen Unfall kommen konnte.(cm)