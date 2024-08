US-Amerikaner wettert gegen die Deutsche Bahn – „Hat es wieder einmal geschafft!“

Der US-amerikanische Influencer James Bray hat sich mit seinem Blick auf Deutschland längst eine große Fan-Gemeinde aufgebaut. Ob es um deutsches Essen und Trinken geht, um die Autobahnen, die Sprache, Süßigkeiten – allein bei Youtube verfolgen mehr als 500.000 Follower seine Erlebnisse. Jetzt hat er sich die Deutsche Bahn vorgeknöpft.

In einem aktuellen Instagram-Video berichtet James Bray, dass er die Deutsche Bahn nutzen wollte, um von Köln zum Frankfurter Flughafen zu gelangen. Er ahnte offenbar schon, dass das heikel werden könnte, plante daher viel Zeit ein. Doch dann nahm das Schicksal seinen Lauf – und jetzt darf die ganze Welt an Brays Erzählungen teilhaben.

US-Amerikaner James Bray nimmt Deutsche Bahn auseinander

In seinem Youtube-Video berichtet James Bray auf Englisch: „Stell dir das mal vor: Du bist in Köln am Hauptbahnhof. Dein Zug soll um 8 Uhr morgens ankommen und du versuchst, einen Flug um 14 Uhr zu erreichen. Also baust du dir einen Puffer ein, damit alles gut läuft. Die Zugfahrt nach Frankfurt dauert eine Stunde oder anderthalb Stunden, je nachdem. Aber die Sache ist: Du willst einen Zug bekommen, aber dann vergeht die Zeit. Es ist 7.58 Uhr, der Zug ist noch nicht angekommen und dann bekommst du eine Benachrichtigung auf deinem Handy, dass sich dein Zug auf 13 Uhr verschiebt. Eine Stunde bevor dein Flug geht! Das ist nicht genug Zeit. Du wirst deinen Flug nicht antreten können. Herzlichen Glückwunsch, die Deutsche Bahn hat es wieder einmal geschafft!

Viele Pendler und Reisende kennen solche Vorfälle aus eigener leidvoller Erfahrung. Für James Bray hingegen ist ein solches Drama noch etwas Neues. Er fragt daher in den Kommentaren seine Community: „Wann wurde Deutschlands Eisenbahn-System so unzuverlässig? Welche drei Tipps würdet ihr jemandem geben, der die Deutsche Bahn nutzen will?“

James Bray lernt „Fahrgastrechte“ kennen

Seine Fans haben tatsächlich allerlei Ratschläge parat. Der vielleicht wichtigste dürfte für die Ohren eines US-Amerikaners etwas sperrig klingen: „Fahrgastrechte“. Ein Nutzer klärt auf: „Ab 20 Minuten Verspätung darf man jeden Zug Richtung Zielbahnhof nehmen, weil die Zugbindung aufgehoben wurde.“ Fahrgastrechte… Zugbindung… ob es dafür überhaupt englische Übersetzungen gibt?

Ein anderer Nutzer empfiehlt den Flixbus als gute Alternative, wenn die Deutsche Bahn mal wieder nicht pünktlich nach Frankfurt fährt. Eine Frau wiederum betont: „Hüte dich vor ICE und Super-Spar-Tickets. Nimm die langsamen Regionalzüge. Davon gibt es mehr, und wenn sie verspätet sind, dann nimmst du einfach den vorherigen, der auch verspätet ist.“

Deutlich radikaler sind diese beiden Kommentare: „Niemals würde ich in Deutschland eine Bahn zum Flughafen nehmen. Höchstens eine Woche vorm Abflug“, schreibt ein Nutzer. Und ein anderer rät Jamey Bray zum Ortswechsel: „Bro, zieh nach Süddeutschland. Da hast du diese Probleme nicht.“

Ein Nutzer hat übrigens noch die Erklärung für das ganze Dilemma parat: „Die Privatisierung hat die Deutsche Bahn nur schlechter gemacht. 30 Jahre ist das jetzt her.“