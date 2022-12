Deutsche Bahn: Bittere Bilanz! 9-Euro-Ticket rief DIESE Gefahr auf den Plan

Das 49-Euro-Ticket für die Deutsche Bahn ist noch gar nicht da, da kommt schon eine erschreckende Wahrheit über das nun nicht mehr aktuelle 9-Euro-Ticket heraus. Und die hat es ganz schön in sich.

Wie sich herausstellt, waren die Reisenden der Deutschen Bahn die ganze Zeit einer großen Gefahr ausgesetzt. Diese hatte mit Einführung des 9-Euro-Tickets deutlich zugenommen und ebbt auch jetzt noch längst nicht ab.

Deutsche Bahn: 9-Euro-Ticket hatte auch SIE angelockt

Es ist eine traurige Bilanz. Laut Informationen der Bundespolizei hatte das 9-Euro-Ticket gleich mehrere Nachteile. Nicht nur ist da dadurch der Andrang auf die Züge und Bahnhöfe extrem gestiegen – nein. Auch die Anzahl der Diebstähle nahm in der Zeit stark zu. „Da waren einfach so viel mehr Reisende auf den Zügen unterwegs, dass es sich für die Tätergruppierungen gelohnt hat“, so Stefan Jäger, der Leiter der Bundespolizeiinspektion Trier.

Oft wären regelrechte Banden unterwegs gewesen, die vom Rheintal über Mainz und Köln ihr Unwesen getrieben hätten. Vor allem größere Hauptbahnhöfe seien häufig voller Taschen- und Reisedieben gewesen. Wie der stellvertretende Inspektionsleiter Benedikt Noll herausstellt, sind die Fallzahlen insgesamt zwischen 50 und 70 Prozent angestiegen.

9-Euro-Ticket hat nachreichende Folgen

Noch immer zeige das 9-Euro-Ticket dahingehend Nachwirkungen, wie Noll erklärt. Die Fallzahlen seien „nach wie vor auf einem hohen Niveau geblieben. Der stellvertretende Inspektionsleiter vermutet, dass immer noch circa 50 Prozent höher seien. Darum warnt die Bundespolizei alias Bahnpolizei alle Bahnreisenden: „Achten Sie auf ihr Gepäck und Wertsachen!“.

Mehr News:

Das 9-Euro-Ticket war eine günstige Monatskarte, die den Käufern zwischen Juni und August ermöglichte, für wenig Geld alle Regionalbahnen- und Busse der Bahn innerhalb Deutschlands zu nutzen (mit dpa).