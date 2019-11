Den Haag: Messerattacke in Innenstadt +++ mehrere Verletzte +++ Täter auf der Flucht

Den Haag. Nach einer Messerattacke in London am Freitagnachmittag >>> hier mehr dazu lesen trifft es am selben Tag auch die Niederlande. In der Nähe der Einkaufsstraße im niederländischen Den Haag soll es zu einer Messerattacke gekommen sein. Laut dpa soll es drei Verletzte geben.

Den Haag: Messerattacke in der Innenstadt - mehrere Verletzte

Ein Mann soll offenbar wahllos auf Menschen eingestochen haben und nun auf der Flucht sein. Der Täter soll zwischen 40 und 50 Jahre alt sein und dunkle Haare haben. Er soll einen Schal und einen grauen Jogginganzug getragen haben. Das teilte die niederländische Polizei via Twitter mit.

Ein Mann hat im Zentrum von Den Haag um sich gestochen. Foto: dpa

Steekincident met meerdere gewonden aan de #GroteMarktstraat in #DenHaag. Hulpdiensten zijn ter plaatse. Meer info volgt via dit kanaal. — Politie Den Haag eo (@POL_DenHaag) November 29, 2019

Aufgrund des heutigen „Black Friday“ sollen sich besonders viele Menschen in der Einkaufsstraße aufgehalten haben, berichtet der „Telegraaf“.

Eine Polizeisprecherin sagte laut der Nachrichtenagentur AP, dass es noch nicht klar sei, ob man hierbei von einem Terroranschlag reden könne.

Mehr Infos in Kürze.