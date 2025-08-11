Durchsage an Deck – Kreuzfahrt-Schiff muss evakuiert werden!

Eine Kreuzfahrt steht für Erholung, Abenteuer und Entspannung. Doch manchmal wird der Start einer Reise durch unerwartete Ereignisse überschattet. So wie kürzlich auf dem Kreuzfahrt-Schiff Ventura von P&O Cruises.

Am 09. August wurde dieses nämlich in Southampton evakuiert. Während des Gästewechsels meldete eine unbekannte Person eine Bombendrohung. Sie behauptete, explosives Material auf einem Parkplatz mitzuführen. Polizei und Sicherheitsbehörden reagierten umgehend auf die Bedrohung.

Sicherheit während der Kreuzfahrt steht an erster Stelle

Wie „kreuzfahrt-aktuelles.de“ berichtet, räumte die Polizei den 200-Meter-Umkreis, da sich dort das P&O-Kreuzfahrtschiff befand. Der Kapitän informierte die Gäste über die Bordlautsprecher: „Bitte verlassen Sie das Schiff umgehend und begeben Sie sich in einen sicheren Bereich.“ Die Evakuierung gewährleistete die Sicherheit von Gästen, Crew und Schiff.

Die Behörden suchten nach einer möglichen Bombe. Trotz intensiver Ermittlungen konnte kein explosives Material gefunden werden. Nach der Entwarnung wurde der reguläre Vorgang fortgesetzt. Dennoch führte die Situation zu Verzögerungen beim Einschiffen. Die Ventura startete mit leichter Verspätung.

Laut „kreuzfahrt-aktuelles.de“ ist die Ventura auf einer Kreuzfahrt, die vom 09. bis 23. August Madeira, die Kanaren und die spanische Küste anläuft. Die Gäste erlebten zwar einen turbulenten Start, konnten aber bald wieder die entspannte Atmosphäre der Reise genießen. Den trotz allem verläuft die weitere Kreuzfahrt planmäßig.

