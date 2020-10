Das ändert sich ab 1. November: Neue Gesetze und Regelungen

Das Jahr 2020 neigt sich so langsam dem Ende entgegen – viele Menschen wird das sicherlich freuen, da dieses Jahr besonders mit der Corona-Pandemie in Verbindung gebracht wird und so hoffen viele auf „neues Jahr, neues Glück“. Vielleicht bringt ja aber auch schon der November bereits etwas gutes mit sich.

Der Oktober 2020 wird bald auch Geschichte sein. Im November kommen auf die Deutschen dann einige neue Gesetze und Regelungen zu, die dann in Kraft treten werden.

Änderungen im November

Blickt man auf das Weltgeschehen, so wird neben der Corona-Pandemie sicherlich die Wahl des US-Präsidenten am 3. November im Fokus stehen. Aber auch hier in Deutschland ändert sich mit dem 1. November 2020 einiges.

Wie sollte es auch anders sein, so soll es auch Neuerungen geben, welche im Zusammenhang mit der Corona-Krise stehen. Wie „nordbayern.de“ berichtet, soll es im November beispielsweise mit einem neuen mobilen Labor möglich sein, dass das Ergebnis von Corona-Testen innerhalb von drei Stunden vorliegen. Bisher dauert das bis zu 48 Stunden.

DAS ändert sich zum 1. November

Neu wird im November auch sein, dass EU-Bürger eine eID-Karte beantragen können. Mit dieser können sie sich im Internet ausweisen. Sie enthält unter anderem den Namen, das Geburtsdatum, den Geburtsort und die aktuelle Adresse der jeweiligen Person. Bisher könnten EU-Bürger und Menschen mit einem deutschen Pass, die nicht in der Bundesrepublik leben, keine eID-Karte beantragen.

Außerdem tritt am 1. November 2020 das „Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Nutzung Erneuerbarer Energien zur Wärme- und Kälteerzeugung in Gebäuden“ in Kraft. Durch dieses gelten im Bezug auf Energieeffizienz und Nutzung erneuerbarer Energien einheitliche Regelungen. Das Gesetzt greift allerdings nur für Bauanträge, die nach dem 31. Oktober 2020 gestellt werden.

Ab dem 1. November gilt das „Gebäudeenergiegesetz“. (Symbolbild) Foto: imago images / imagebroker

Ebenfalls neu im November – aber erst ab dem 8. November 2020 – ist die neue Muster-Quarantäneverordnung. Diese besagt, dass die Quarantänepflicht für Rückkehrer aus Risikogebieten von 14 auf zehn Tage verkürzt wird. Zu beachten ist allerdings, dass ein Corona-Test erst nach einer Quarantäne von fünf Tagen nach der Rückkehr gemacht wird. Für die Bundesländer ist die Muster-Quarantäneverordnung nicht bindend, sondern stellt eher eine Arbeitshilfe dar, so „nordbayern.de“. (gb)