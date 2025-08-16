Tragisches Zugunglück in Dänemark nahe der deutschen Grenze – ein Toter, mehrere Verletzte ++ Schulklasse an Bord

Bei einem Zugunglück nahe der dänischen Kleinstadt Tingleff unweit der deutschen Grenze ist ein Mensch gestorben und mehrere verletzt worden. Das teilte die örtliche Polizei nach Angaben der dänischen Nachrichtenagentur Ritzau mit.

Zwei Verletzte wurden demnach mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der Agentur Ritzau zufolge machte die Polizei zunächst keine Angaben zur Zahl der Verletzten, der Sender TV 2 spricht jedoch von mindestens 18.

Tragisches Zugunglück in Dänemark – Kollision mit Fahrzeug

Der Personenzug sei in der Region Südjütland entgleist. Rettungskräfte und Polizei waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Medienberichten zufolge war auch eine Schulklasse an Bord des Zuges. Zum Glück sei keiner der Schülerinnen und Schüler schwerer verletzt worden, berichtete TV 2. Zum Zeitpunkt des Unglücks sollen sich 95 Personen in dem Zug befunden haben.

Nach Angaben der Eisenbahnbehörde Banedanmark hat der Zug ein Fahrzeug an einem Bahnübergang erfasst. Daraufhin sei es zu dem Unfall gekommen. Laut TV 2 sagte die Polizei, dass es dort keinen Schranken gegeben habe.

Zugverkehr wurde vorerst eingestellt

Der Zugverkehr zwischen Tingleff und der Stadt Sonderburg sei für den Rest des Tages und auch am Samstag eingestellt worden, schrieb die Dänische Staatsbahn DSB in einem X-Beitrag. Auch eine Krisenhotline wurde demnach eingerichtet.

Die dänische Kleinstadt Tingleff befindet sich nahe der deutschen Grenze, etwa 25 Kilometer von Flensburg in Schleswig-Holstein entfernt. (mit dpa)

