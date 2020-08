D-Mark: Diese Münze ist ein Vermögen wert: Liegt sie vielleicht bei dir im Schrank?

Milliarden D-Mark befinden sich noch immer im Umlauf und das rund 20 Jahre, nachdem der Euro als Währung eingeführt wurde. Doch es gibt gute Nachrichten. Wer Münzen der alten Währung aufgehoben haben sollte, der könnte jetzt dafür belohnt werden. Denn es gibt eine D-Mark, die ein Vermögen wert ist.

Liegt sie vielleicht in deinem Schrank?

D-Mark: Münze ist ein Vermögen wert

Vor mehr als 18 Jahren löste der Euro die D-Mark ab. Seitdem gewann die alte Währung an Wert. Denn heute gibt es Menschen, die die D-Mark sammeln und sogar bereit sind, dafür ein Vermögen zu bezahlen.

So kann dir eine D-Mark-Münze jetzt mehrere Tausend Euro einbringen: Die 2-Pfennig-Münze, die im Jahr 1968 oder 1969 produziert wurde. Sie hat heute einen Wert zwischen 2.000 und 5.000 Euro, wie der „Stern“ berichtet.

Allerdings musst du dafür eine bestimmte 2-Pfennig-Münze besitzen. Bis 1968 bestanden die Münzen nämlich aus reinem Kupfer, danach war ihr Material nur noch kupfer-plattiertes Eisen. 1969 wurden rund 500 Stück aus Kupfer geprägt und genau eine solche Münze kann dir ein Vermögen einbringen!

Die besonders wertvolle Münze hat ein Prägezeichen, das auf die Prägestätte verweist. Die „Hamburgische Münze“ erkennst du an dem „J“.

Auch andere Münzen mit großem Wert

Wenn du die besagte 2-Pfennig-Münze nicht besitzen solltest, brauchst du aber noch nicht die Hoffnung aufzugeben. Denn es gibt weitere beliebte Sammlerstücke: Je nach Zustand ist ein 1-DM-Stück von 1954 der Prägestätte „G“ 10 bis zu 1.200 Euro wert.

Ein 5-Mark-Stück aus dem Jahr 1958 mit der Prägung „F“ kann dir bis zu 500 € bescheren. Mit einem Prägestempel „J“ sind sogar 800 Euro bis 4.000 Euro drin. Ein 50-Pfennig-Stück von 1950 mit der Aufschrift „Bank Deutscher Länder“ bringt 400 bis 600 Euro. Dabei handelt es sich um eine Fehlprägung, bei der eine alte Schablone verwendet wurde, wie der „Stern“ schreibt.

DM-Mark: Die seltenen Münzen sind heute sehr beliebt. (Symbolbild) Foto: FUNKE Foto Services

Der Deutschen Bundesbank zufolge befanden sich Ende Juli 2020 D-Mark-Pfennig-Münzen in einem Wert von mehr als 6,6 Milliarden D-Mark im Umlauf. Es kann sich also definitiv lohnen, zu Hause mal die alten Münzen zu durchschauen. Denn wer weiß, vielleicht besitzt du ja eine besondere D-Mark-Münze in deinem Schrank. (nk)