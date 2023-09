D-Mark-Münzen jetzt tausende Euro wert – hast du diese Exemplare noch?

Es sind nicht nur die seltenen Euro-Stücke! Immer wieder tauchen im Netz Euro-Münzen auf, die dem Besitzer viel Geld einbringen könnten. Doch auch D-Mark-Münzen sind wertvoll.

Noch immer hat der eine oder andere D-Mark-Münzen und Pfennig-Stücke, die irgendwo zuhause herumliegen. Diese könnten sich als sehr wertvoll erweisen.

D-Mark-Münzen jetzt tausende Euro wert

Pünktlich am 1. Januar 1999 wurde der Euro erstmals eingeführt. Zunächst war er allerdings unsichtbar, da er in der Zeit nur für Buchungszwecke wie bei elektronischen Zahlungen verwendet wurde. Das Euro-Bargeld gab es dann ab dem 1. Januar 2002. Die Münzen und Scheine ersetzten das D-Mark. Noch heute rechnen viele Deutsche mit der ehemaligen Währung.

Auch interessant: DHL, Hermes, GLS und Co.: Pakete verschwunden – was den Kunden jetzt blüht

Vielleicht hast du auch noch D-Mark-Münzen und Pfennige zu Hause. Sowohl Banknoten als auch Münzen sind nach wie vor beliebt und könnten dem einen oder anderen auch ordentlich Geld einbringen. Besonders viel wert sein können 1- oder 2-Pfennig-Münzen – sollten diese die richtige Prägung haben.

Gegenüber dem „Focus“ erklärte Numismatiker und Historiker Hubert Ruß, dass neben Gedenkmünzen noch vier weiter Münzen sehr wertvoll sind. Dazu zählen ein 5-D-Markstück von 1958 mit der Prägung J sowie ein 2-D-Markstück von 1951. In der besten Qualität kann das 5-D-Markstück durchaus 3.000 bis 4.000 Euro bringen, sagt der Experte. Der hohe Wert kommt vor allem durch die geringe Stückzahl zustande.

Diese Münzen sind wertvoll

Dann ist da auch noch das 50-Pfennigstück von 1950 mit der Aufschrift „Bank Deutscher Länder“ sowie der Prägung G und zwei 2-Pfennigstück. Dann gibt es noch ein ganz besonderes 2-Pfennigstück mit der Prägung G. Es ist nämlich magnetisch und könnte laut dem Experten Ruß „ab 1.000 Euro aufwärts“ wert sein.

Mehr News für dich:

Solche Geldstücke sollten laut Historiker am besten über eine Auktion verkauft werden. Es wäre also vielleicht echt lohnenswert, mal in der Wohnung nachzuschauen, ob sich irgendwo vielleicht tatsächlich einige D-Mark-Münzen und Pfennigstücke befinden.