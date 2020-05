Coronavirus: Verbraucherzentrale schlägt Alarm wegen dieser Regelung

Trotz der bisherigen Lockerungen sind die Einflüsse des Coronavirus' auf die Veranstaltungs- und Freizeitbranche nach wie vor drastisch.

Konzerte, Festivals und andere Großveranstaltungen sind noch bis Ende August untersagt. Und auch die Freizeitgestaltung der Menschen unterliegt noch strengen Auflagen. Damit Betreiber und Veranstalter die Corona-Krise gut überstehen, wird im Bundestag und Bundesrat nun ein Gesetzesentwurf diskutiert.

Darin wird der Verbraucher dazu verpflichtet, als Entschädigung für entgangene Veranstaltungen Gutscheine oder Aboleistungen zu akzeptieren. Doch ist das überhaupt verfassungskonform? Die Verbraucherzentrale schlägt Alarm.

Coronavirus: Verbraucherzentrale NRW kritisiert neuen Gesetzesentwurf

Sollte das Gesetz in dieser Form tatsächlich verabschiedet werden, würde geltendes Recht außer Kraft gesetzt, nach dem Verbraucherinnen und Verbrauchern freigestellt ist, statt der Gutscheinlösung eine Erstattung zu verlangen. Das teilte die Verbraucherzentrale NRW am Montag mit. Die geplante Regelung begegne daher verfassungsrechtlichen Bedenken.

„Unsere Verfassung garantiert den Bürgern, dass sie sich auf die geltende Rechtslage verlassen können“, betont Syndikusanwalt Wolfgang Schuldzinski, Vorstand der Verbraucherzentrale NRW. „Gesetzesänderungen dürfen nur in Ausnahmefällen – wie beim Vorliegen überwiegender, zwingender Gründe des Allgemeinwohls - in die Vergangenheit wirken, wobei die Anforderungen hieran hoch und aus unserer Sicht aufgrund anderer Lösungsmöglichkeiten nicht erfüllt sind. Zwangsgutscheine ohne Insolvenzschutz zu verteilen halten wir daher für unverhältnismäßig. Hier sind Maßnahmen denkbar, die weniger in die Rechte der Betroffenen eingreifen, wie über einen staatlichen Fonds abgesicherte Gutscheine auf freiwilliger Basis.“

Schuldzinski hat eine klare Ansage an die Verantwortlichen im Bundestag: „Wir fordern von der Regierung, dass der als ‚Rückwirkungsverbot‘ bekannte Verfassungsgrundsatz beachtet und die Verhältnismäßigkeit bei der Beschneidung von Kundenrechten gewahrt wird. Es liegt in der Hand von Bundestag und Bundesrat hier doch noch eine verfassungskonforme faire Lösung zu finden.“ (at)