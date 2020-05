Coronavirus: Security-Mann vor Supermarkt erschossen – weil er DAS von einem Kunden verlangte

Er wollte seinen Job als Türsteher in einem Supermarkt nur sorgfältig erledigen. Jetzt ist Calvin Munerlyn tot.

Der 43-jährigen Security-Mann, der für den „Family Dollar Store“ in Michigan (USA) arbeitete, wurde eiskalt erschossen. Weil er einen Kunden darauf hinwies, den Laden aufgrund des Coronavirus nur mit einem Mundschutz zu betreten.

Es war am Freitag, als die Familie von Ramonyea Travon Bishop (23), darunter seine Mutter Sharmel Lashe Teague und deren Ehemann Larry Edward Teague, den Einkaufsladen in der amerikanischen Stadt aufsuchte. Das berichtet der Sender CNN mit Bezug auf die Staatsanwaltschaft vor Ort.

Coronavirus: Ein Security-Mann aus den USA wurde vor einem Supermarkt erschossen. (Symbolbild) Foto: Imago Images / Eibner

Coronavirus: Ohne Mundschutz in Supermarkt

Am Eingang des Stores wurde die Familie, wie in der aktuellen Corona-Situation üblich, von Sicherheitsmann Calvin Munerlyn darauf hingewiesen, dass Besucher den Laden nur mit einer entsprechenden Maske besuchen dürfen. Die fehlte der Tochter von Sharmel Teague jedoch.

Obwohl die Tochter daraufhin den Laden verließ, kam es zur Auseinandersetzung zwischen Munerlyn und Sharmel Teague. Sie soll den Angestellten laut Staatsanwaltschaft angeschrien haben. Das würden Videoaufnahmen beweisen. Sicherheitsmann Munerlyn verwies Sharmel Teague daraufhin des Ladens.

CNN: Täter sind noch auf der Flucht

Laut der Überwachungsaufnahmen fuhr die Familie daraufhin in einem SUV davon. Dieser kehrte allerdings knapp 20 Minuten später zurück.

Zwei Männer, laut CNN identifiziert als Ramonyea Bishop und Larry Teague, stürmten den Supermarkt. Einer der beiden schimpfte auf Munerlyn ein, beleidigte dessen Ehefrau. Der andere zog plötzlich eine Waffe und schoss dem Security-Mann in den Kopf. Die beiden Täter flüchteten. Die Polizei sucht noch nach Bishop und Teague. Sharmel Teague ist bereits in Haft. Das Opfer verstarb an den Verletzungen in einem Krankenhaus.

Staatsanwaltschaft erhebt Anklage

Am Montag erhob die Staatsanwaltschaft Anklage gegen Ramonyea Travon Bishop, Larry Edward Teague and Sharmel Lashe Teague - unter anderem wegen Mordes. (pg)