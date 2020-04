Coronavirus: Urlaub im Sommer? Das müssen Reisende jetzt wissen

Du hast für diesen Sommer bereits eine Reise nach Spanien, Italien oder Kroatien geplant und befürchtest jetzt, dass das Coronavirus den Urlaub platzen lässt? Das muss nicht sein. Wir erklären dir, wie der Stand der Dinge ist.

Wegen des Coronavirus ist Urlaub im Ausland in den kommenden Wochen noch nicht möglich. Bis zum 15. Mai haben die Länder des Schengen-Raums in Europa ein Einreise-Stopp verhängt. Dazu zählen auch beliebte Urlaubsziele wie Spanien, Italien, Kroatien oder Frankreich.

Coronavirus: Ist ein Urlaub in diesem Sommer möglich?

Das Auswärtige Amt sprach zudem eine weltweite Reisewarnung aus, woraufhin Reiseveranstalter vorerst alle Angebote bis zum 3. Mai strichen. Wie es weitergeht, wird sich wohl in den letzten April-Tagen entscheiden.

Folgende Bedingungen müssen erfüllt sein, damit das Auswärtige Amt seine weltweite Reisewarnung aufhebt:

Reisende müssen problemlos nach Deutschland zurückkehren können.

Der internationale Flugverkehr muss wieder aufgenommen werden.

Die Grenzen der jeweiligen Urlaubsländer müssen offen sein.

Urlaubsländer besonders schlimm betroffen

Das wohl größte Problem: Ob die Grenzen der Urlaubsländer geöffnet werden, hängt in erster Linie von der Situation in jenen Ländern ab. Weil einige der beliebtesten Urlaubsländer auch gleichzeitig zu denen am stärksten vom Coronavirus betroffenen Ländern zählen, rechnen Experten damit, dass die Einreise in diese Länder in diesem Sommer für Touristen nicht erlaubt werden könnte. Hinter den USA sind Spanien, Italien und Frankreich die Länder mit den meisten Todesopfern.

Außenminister Heiko Maas machte den reisefreudigen Menschen bereits Mut und stellte in Aussicht, dass eine Öffnung der Grenzen im Sommer möglich ist. Gleichzeitig betonte Maas: „Eine normale Urlaubssaison mit vollen Strandbars und vollen Berghütten wird es diesen Sommer nicht geben können. Das wäre nicht zu verantworten.“

Außerdem erinnerte Maas daran, dass in vielen beliebten Urlaubsländern wie Spanien, Frankreich oder Italien immer noch strenge Einschränkungen gelten: „Das sind keine Voraussetzungen, mit denen man überhaupt einen erholsamen Urlaub verbringen kann.“ (dhe)