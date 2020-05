Coronavirus: Neue Erkenntnisse! DIESES Anzeichen warnt schon früh vor schlimmem Krankheitsverlauf

Geheim-Code in Apotheken bei Häuslicher Gewalt: So lösen bedrohte Frauen den Notruf aus

Fast täglich erreichen die Welt neue medizinische Entdeckungen im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Jetzt auch aus Göttingen: Mediziner aus der Uni-Klinik haben herausgefunden, dass ein Urintest anzeigen kann, ob bei einem Infizierten ein schwerer Verlauf droht und welche Behandlung nötig ist! Im Klartext also: Schon bei Einweisung in die Klinik oder auch bei Patienten in Pflegeheimen oder zuhause könnte eine rechtzeitige Therapie mögliche Todesfälle verhindern. Darüber berichtet das Wissensmagazin „Scinexx“.

Eine Urinprobe im Becher zur Untersuchung. Es kann sehr viel über unsere Gesundheit aussagen. (Symbolfoto) Foto: imago images / imagebroker

Coronavirus: Urinprobe soll vor schlimmem Krankheitsverlauf warnen

Dr. Oliver Gross vom Universitätsklinikum: „Wir haben Abnormitäten in Urinproben von Patienten mit Covid-19 identifiziert, die dann innerhalb weniger Tage sehr krank wurden.“ Konkret fanden sich bei diesen Patienten erhöhte Werte von Blut, weißen Blutkörperchen und dem Protein Albumin im Urin. Alle drei Parameter zeigen, dass die Nieren bereits vom Coronavirus angegriffen und entzündet sind und dass auch Blutgefäße und das Blut selbst krankhaft verändert sind.

Die Forscher erklären, dass sich diese Infektionsfolgen schon vor dem Auftreten anderer schwerer Symptome (Atemnot oder Lungenentzündung) zeigen. Stellt man bei einem Patienten diese Veränderungen im Urin fest, kann eine Folgeuntersuchung klären, ob sich bei dem Betroffenen schon ein schwerer Verlauf ankündigt.

„Durch frühes Erkennen könnten lebensbedrohliche Verläufe verhindert werden“

Dafür wird der Gehalt des Proteins Albumin im Blut und im Urin bestimmt, außerdem die Konzentration des Blutproteins Antithrombin III. Es wirkt einer zu starken Verdickung und Gerinnung des Blutes entgegen, ist daher wichtiger Gegenspieler von zum Beispiel Thrombosen. Dr. Gross erklärt: „Ist auch nur einer von drei Parametern schwer verändert, besteht ein hohes Risiko, dass sich die Erkrankten auf Normalstation zeitnah verschlechtern, auf die Intensivstation verlegt werden müssen oder sich der Verlauf auf Intensivstation noch verschlechtert.“

Nach seiner Ansicht könnte ein Urintest schon im Frühstadium von Covid-19 dazu beitragen, Komplikationen frühzeitig zu erkennen. Damit würden sich bei vielen Erkrankten lebensbedrohliche Verschlechterungen des Zustands und Todesfälle verhindern.

Dr. Simone Scheithauer, ebenfalls im Gross-Team, im „Scinexx“: „Zudem könnten Patienten früher und zutreffender für spezielle Therapien zugeordnet werden. Durch das frühe Erkennen könnten symptomatische präventive Therapien eingeleitet und so vielleicht sogar lebensbedrohliche Verläufe verhindert werden.“

Jetzt bleibt zu hoffen, dass sich der Urintest bei der Standard-Behandlung eines Covid-19-Infizierten durchsetzt... (mg)