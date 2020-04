Coronavirus: Supermarkt-Mitarbeiter gehen an ihre Grenzen - und ziehen jetzt die Reißleine

In Belgien streiken Supermarkt-Angestellte in Zeiten des Coronavirus.

Sie arbeiten an vorderster Front und sind der Gefahr durch das Coronavirus oft direkt ausgesetzt. Die Rede ist von Supermarkt-Mitarbeitern.

In Belgien reicht es vielen jetzt. Sie streiken, um auf das Problem aufmerksam zu machen und besser geschützt zu werden.

Coronavirus: Supermarkt-Mitarbeiter streiken in Belgien

Betroffen ist die Supermarkt-Kette Delhaize. Hier legten in Zeiten des Coronavirus am Mittwoch die Supermarkt-Angestellten die Arbeit in mehreren Filialen, unter anderem in Anderlecht, Molenbeek und Namur nieder, verriegelten die Supermärkte.

Gewerkschaften und das Management von Delhaize verhandeln über eine Entschädigung für Mitarbeiter, die in den letzten Tagen und Wochen aufgrund der Corona-Krise zusätzliche Anstrengungen unternehmen mussten.

In einigen Delhaize-Märkten wurde am Mittwoch die Arbeit niedergelegt. Foto: imago images / Belga

---------------------------

Mehr News:

München: Junge richtet diese wichtige Frage an Polizei – die Antwort ist genial

DHL: Neuerung! Bitter für Kunden, wenn sie jetzt DAS vorhaben

Wetter: Experten mit Hammer-Vorhersage ++ Heftige Erkenntnis wegen Corona

ARD und ZDF sehen sich jetzt DAZU gezwungen – „Wir prüfen...“

---------------------------

Direktion bietet mehr Urlaub und Einkaufsrabatte

Die Supermarkt-Direktion bietet fünf zusätzliche Urlaubstage sowie eine Prämie in Form von Mahlzeitschecks und Rabatte für Einkäufe im eigenen Geschäft. Die Gewerkschaften wollen mehr. Die Verhandlungen dauern noch an, noch will das Supermarkt-Management nicht auf die Forderungen der Gewerkschaften eingehen.

------------------------------

Das ist Delhaize:

Die Delhaize-Gruppe ist eine in sieben Ländern tätige Lebensmittel-Kette aus Belgien

Sie betreiben Supermärkte in Belgien, den USA, Griechenland, Tschechien, Rumänien, Serbien, Luxemburg und Indonesien

Ihr Hauptsitz befindet sich in Molenbeek-Saint-Jean bei Brüssel

Die Delhaize-Gruppe ist nicht zu verwechseln mit der Louis Delhaize Gruppe. Bruder Louis hatte sich 1875 von seinen Brüdern getrennt

------------------------------

Eine Kundin gibt ein Interview. Foto: imago images / Le Pictorium

Laut dem belgischen Portal "Het Laatste News" gibt es gibt Befürchtungen, dass sich der Streik auf Supermärkte im ganzen Land ausbreiten könnte.