Coronavirus: Studie zeigt, welche Menschen hamstern – hättest du DAS gedacht?

Hamstern – dieser Begriff prägte die letzten Wochen das Leben in Deutschland. Weil viele aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus‘ Angst vor Versorgungsengpässen hatten, wurden Klopapier, Seife, Mehl und Nudeln in rauen Mengen gekauft. Diese Altersgruppe hat wohl am meisten Angst vor dem Coronavirus und ordentlich zugeschlagen. Hättest du das gedacht?

Laut einer Studie des Marktforschers Nielsen, für die Mitte April rund 1000 Menschen repräsentativ befragt wurden, sticht eine Altersgruppe besonders hervor. Auftraggeber, der Bundesverband der Arzneimittel-Hersteller (BAH), wollte wissen: Welche Menschen hamstern besonders viel und wie alt sind sie.

Diese Altersgruppen hamsterten Medikamente:

18- bis 29-Jährige: 43 Prozent

30- bis 39-Jährige: 34 Prozent

50- bis 59-Jährige: 15 Prozent

über 60-Jährige: 9 Prozent

Diese Altersgruppen hamsterten Lebensmittel und Hygieneartikel

18- bis 29-Jährige: 53 Prozent

30- bis 39-Jährige: 51 Prozent

50- bis 59-Jährige: 24 Prozent

über 60-Jährige: 19 Prozent

Somit ist klar: Nicht die Risikogruppe der über 60-Jährigen, die eigentlich nicht das Haus verlassen und auf Vorrat kaufen sollte, hamsterte. Die 18- bis 29-Jährigen und 30- bis 39-Jährigen schlugen besonders zu, um sich gegen das Coronavirus zu wappnen.

Auffällig: Große Haushalte sowie welche mit hohem Bildungsgrad hamsterten besonders viel. Geringverdiener hielten sich zurück.

Um sich gegen die Coronavirus-Auswirkungen zu wappnen, stapeln die Menschen haufenweise Lebensmittel im Keller. (Symbolbild) Foto: imago images / Sven Simon

Coronavirus: Eltern wollen für Kinder vorsorgen

Die Marktforscher vermuten, dass gerade relativ junge Leute Lebensmittel, Hygiene-Produkte und Medikamente gehamstert haben, weil sie ihre Liebsten schützen wollten. Vor allem Eltern wollten für ihre Kinder vorsorgen.

Mittlerweile hat sich die Lage wieder beruhigt und die Regale in den Geschäften sind fast alle wieder gut gefüllt.

Auch Medikamente gegen Erkältungen, Fieber und Schmerzen waren wegen der Coronavirus-Pandemie hoch im Kurs. 80 Prozent der Befragten gaben an, dass sie Angst vor Versorgungsengpässen hatten.

Laut BAH gibt es aber keinen Grund zum Hamstern. Hauptgeschäftsführer Hubertus Cranz: „In vielen Fällen führt erst der unverhältnismäßige Kauf von Arzneimitteln, die nicht benötigt werden, zu kurzfristigen Lieferengpässen zulasten anderer Patienten.“ (ldi/dpa)