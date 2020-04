Coronavirus: Schutzmasken für Kinder gefährlich? Arzt räumt mit gefährlichem Mythos auf

In drei Monaten wurden eine Million Menschen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Wir zeichnen die Ausbreitung des Virus nach.

Ab dem 27. April gilt in ganz Deutschland die Maskenpflicht, um die Ansteckungsgefahr des Coronavirus einzudämmen. Doch ein böses und letztlich gefährliches Gerücht geistert in den sozialen Medien und als Whatsapp-Kettenbrief um: Schutzmasken seien bei Kindern gefährlich!

Ein Mädchen mit Schutzmaske. Ist so ein Mundschutz wirklich schädlich für Kinder? (Symbolfoto) Foto: imago images / Design Pics

Coronavirus: Kettenbrief warnt vor Schutzmasken bei Kindern

Wörtlich heißt es in einem solcher Beiträge: „Bitte zieht euren Säuglingen und Kleinkindern unter sechs Jahren keine Schutzmasken an! Sie können den CO2-Ausstoß unter den Masken selber nicht kontrollieren. Das CO2 sammelt sich unter der Maske und wird wieder eingeatmet und kann somit zu einer Atemlähmung führen.“

Eine Schutzmaske führt bei Kindern also zu Atemlähmung? Und das zu einem qualvollen Tod durch Ersticken? Kann da etwas dran sein? Besteht tatsächlich die Gefahr, dass ein Kleinkind beim Tragen einer Schutzmaske am eigenen CO2 erstickt?

Solche Beiträge kursieren aktuell in den sozialen Medien und auch als Whatsapp-Kettenbrief herum. Foto: Facebook

Atemlähmung durch Maske? Mediziner klärt auf

Nein, sagt Dr. Michael Achenbach (52) aus Plettenberg. Er ist Kinderarzt und Sprecher des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ) der Region Westfalen-Lippe, hat auch in der Kinder-Onkologie gearbeitet.

Der Mediziner zu DER WESTEN: „Es geht um Angst, wenn Begriffe wie 'Atemlähmung' im Raum stehen. Wir sprechen von normalem oder behelfsmäßigem Mund-Nasen-Schutz, der zur Pflicht wird – nicht von Staubschutz- oder FFP2-Masken. Letztere dichten am Rand ab, man atmet durch die Maske ein- und aus. Das ist anstrengend, das würde ich keinem Kind zumuten wollen.“

Zugegeben, an ein solches Bild muss man sich erst noch gewöhnen. Doch in ganz Deutschland sollen Kinder auch mit Schutzmaske Fahrrad fahren. (Symbolfoto) Foto: imago images / Eibner Europa

Achenbach weiter: „Der übliche Mund-Nasen-Schutz lässt hingegen die Luft an der Seite ein- und austreten, hält ausgehustete oder ausgenieste Feuchtigkeit zurück. Wenn die Maske also Luft seitlich ein- und austreten lässt, sehe ich kein Problem, auch nicht bei Kleinkindern. Und dass sich auch Kleinkinder problemlos an Masken gewöhnen, habe ich selbst immer wieder erleben dürfen.“

Kinderarzt mit Ratschlag an Eltern

Der 52-Jährige gibt besorgten Eltern den Rat, bei Kleinkindern nicht juristisch an die Sache heranzugehen, sondern pädagogisch. Achenbach: „Kinder müssen, wie alles andere auch, den Umgang mit Masken lernen.“

Dennoch warnt der Kinderarzt davor, von Schutzmasken zu viel zu erwarten. Achenbach konkret: „Wenn der gefühlte Schutz höher ist als der tatsächliche, neigen wir eventuell zu gefährlichem Verhalten. Wir unterschreiten vielleicht die gebotene Distanz, erhöhen so letztlich das Ansteckungsrisiko. Und da sollten wir sehr aufpassen, dass uns das nicht passiert. Nicht bei uns selber, aber auch nicht bei unseren Kindern.“