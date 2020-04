Coronavirus: Rückruf! DIESE Schutzmasken sind gefährlich

Geheim-Code in Apotheken bei Häuslicher Gewalt: So lösen bedrohte Frauen den Notruf aus

Achtung! Aktuell sind Masken zur Eindämmung des Coronavirus im Umlauf, die gefährlich sind. Die Europäische Kommission für Verbraucherschutz hat eine Warnung rausgegeben. Diese Coronavirus-Masken solltest du nicht nutzen!

Das Online-Portal wizelife.de hat eine Auflistung der Masken ins Netz gestellt, die du auf gar keinen Fall tragen solltest. Das Schnellwarnsystem der EU für Verbraucherschutz (RAPEX) hat eine Warnung herausgegeben. Die Filter der Masken weisen eine mangelhafte Wirkung auf. Die Behörde ruft diese Masken zurück, da Gesundheitsgefahr besteht.

Coronavirus: Masken aus China sind gefährlich

Da die Masken auch in Deutschland verkauft worden sein könnten, warnt die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin Endnutzer, die Masken nicht zu tragen.

Diese Coronavirus-Masken sind betroffen:

Protective Mask - Respiratory Protection, Daddy Baby

Protective Mask - Earloop Face Mask, Daddy Baby

Self Suction Filter Type Anti Particle Respirator, Likelove

Three Dimensional Protective Respirator (Hersteller unbekannt)

KN95 Respirator mask, NEP

Coronavirus: Ab dem 27. April gilt in ganz Deutschland die Maskenpflicht. (Symbolbild) Foto: imago images / Future Image

All diese Masken wurden in China hergestellt. Da Partikel und Mikroorganismen nicht richtig gefiltert werden können, könnten sie so in den Körper gelangen, was das Infektionsrisiko erhöhe.

----------

Mehr zum Coronavirus:

Coronavirus: Vater (91) überlebt Covid-19 – als sein Sohn ihn sehen will, folgt der schmerzhafte Schock

Coronavirus: Forscher mit neuer Schock-Prognose – Kontaktverbot etwa bis 2022?

Coronavirus: Rechtsmediziner untersucht Corona-Tote und kommt zu einem überraschenden Ergebnis

----------

Bilder und weitere Infos zu den Coronavirus-Masken findest du unter wizelife.de. (ldi)