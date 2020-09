Coronavirus in Deutschland: Angela Merkel mit schrecklicher Befürchtung ++ RKI-Zahlen zeigen 4 heftige Trends

Die Coronavirus-Krise in Deutschland, Europa und der Welt spitzt sich weiter zu. Zum Anfang des Herbstes steigen die Covid-19-Zahlen besonders extrem bei den europäischen Nachbarn Frankreich und Großbritannien.

Auch in Deutschland bewegen sich die Infektionszahlen aber auf einem weitaus höheren Niveau als im Sommer. Über alle aktuellen Corona-Entwicklungen, Zahlen und Trends berichten wir hier im News-Ticker.

Coronavirus im News-Ticker:

10.45 Uhr: Hammer-Warnung vor Corona-Infektionen von Bundeskanzlerin Angela Merkel

Wie die Bild berichtet, hat Angela Merkel vor einer explosionsartigen Ausbreitung des Coronavirus in Deutschland gewarnt. In einer Videokonferenz des CDU-Präsidiums habe die Bundeskanzlerin gesagt: „Wenn es so weitergeht, mit dem Trend, haben wir 19 200 Infektionen am Tag. Das ist wie in den anderen Ländern.“

Zum bisherigen Höhepunkt der Corona-Krise in Deutschland gab es rund 6000 Neuinfektionen am Tag. Die Kanzlerin verlangte, dass Deutschland das Infektionsgeschehen wieder schnell eindämme. „Wir müssen Prioritäten setzen: Die Wirtschaft am Laufen halten, Schulen und Kitas offen halten. Fußball ist dabei erst einmal sekundär", sagte sie weiter laut Bild.

10.30 Uhr: Neue Zahlen des RKI zeigen vier besorgniserregende Trends

Das Robert Koch-Institut hat auch für den Sonntag neue Corona-Zahlen herausgegeben, Aus diesen und weiteren Statistiken lassen sich drei besorgniserregende Trends ableiten:

Die Corona-Karte mit aktuellen Fallzahlen aus Deutschland:

1. Trend: Corona-Inzidenz steigt besonders in Berlin stark an

Bei der Rate der Covid-19-Fälle pro 100.000 Einwohner zeigt sich, dass sie zuletzt vor allem in den Stadtstaaten Berlin, Bremen und Hamburg stark ansteigt. Die sogenannte 7-Tage-Inzidenz ist in den vergangenen zehn Tagen insbesondere in Berlin nach oben geschossen.

In den Top-15-Kreisen in Deutschland mit der höchsten Corona-Inzidenz sind laut RKI mittlerweile vier Berliner Bezirke. In Berlin-Mitte liegt sie bereits bei 52,2.

2. Trend: RKI meldete höchsten Samstagswert seit April

Das Robert Koch-Institut hat am Sonntag erwartungsgemäß eine vergleichsweise niedrige Zahl an neuen Corona-Infektionen gemeldet. Die Gesundheitsämter hatten binnen eines Tages 1411 Fälle übermittelt, wie das RKI bekanntgab. Am Montagmorgen meldete das RKI 1192 neue Fälle.

Aber: An Sonntagen wie auch an Montagen sind die erfassten Fallzahlen erfahrungsgemäß niedriger, auch weil am Wochenende nicht alle Gesundheitsämter Daten an das RKI melden. Und am Samstag war mit 2507 neuen Corona-Infektionen der höchste Wert seit April erreicht worden!

Aktuelle Coronavirus-Zahlen weltweit:

Über 33 Millionen Covid-19-Fälle wurden weltweit registriert.

Die Todeszahlen werden in Kürze die 1-Million-Marke überschreiten.

Die meisten bestätigten Fälle gibt es in den USA (7,1 Mio), Indien (6 Mio), Brasilien (4,7 Mio) und Russland (1,1 Mio).

3. Trend: In Europa ist die zweite Corona-Welle viel mächtiger als die erste im Frühjahr

In Deutschland mag die Lage noch unter Kontrolle sein, in vielen Teilen Europas aber ist die zweite Corona-Welle bereits weitaus mächtiger als im März und April. Laut WHO erreichte die Zahl der aktiven Covid-19-Fälle mit über 70.000 nun einen Rekord. Besonders in Frankreich, Großbritannien und Russland gibt es extrem viele Neuinfektionen.

4. Trend: Die Zahl der Corona-Toten weltweit überschreitet die Millionengrenze

In Deutschland sind aktuell 9534 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 registriert. Weltweit sieht die Lage weitaus schlimmer aus. Die Millionengrenze der Corona-Toten wird nach Angaben der Johns Hopkins Universität in diesen Tagen überschritten. Ein Ende ist nicht in Sicht, die Todeszahl-Kurve steigt weiter konstant an.

Corona-Tote: Vorerkrankungen sind entscheidend für Krankheitsverlauf

Eine US-Gesundheitsbehörde hat eine neue Studie zum Coronavirus vorgelegt. Dabei wurde eine Sache besonders deutlich: Die Rolle der Vorerkrankungen bei Todesfällen im Zusammenhang mit Covid-19