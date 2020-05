Geheim-Code in Apotheken bei Häuslicher Gewalt: So lösen bedrohte Frauen den Notruf aus

Coronavirus: Rechtsmediziner entdecken – Covid-19-Patienten starben besonders häufig an ...

In Hamburg haben Rechtsmediziner rund 170 verstorbene Coronavirus-Patienten untersucht. Die Mediziner des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE) sehen die Ergebnisse der Obduktionen als wichtigen Hinweis bei der Behandlung der Corona-Patienten.

Coronavirus: Rechtsmediziner untersuchten 170 Verstorbenen

Die Obduktionen der UKE in den vergangenen Wochen sind mit Abstand die meisten in einem Bundesland. Insgesamt zwölf Patienten wurden in einer ersten Auswertung näher untersucht. Dabei wurden gehäuft Thrombosen und tödliche Lungenembolien entdeckt.

+++ Coronavirus aktuell: Forscher gehen von deutlich früherem Beginn der Pandemie aus als gedacht +++

Vor ihrem Tod gab es keinen entsprechenden Verdacht auf eine solche Erkrankung. Daher sehen Prof. Klaus Püschel und Prof. Stefan Kluge, Direktor der Klinik für Intensivmedizin des UKE die Ergebnisse der Untersuchung als Bestätigung für eine Behandlung der Patienten mit blutverdünnenden Medikamenten, berichtet der „NDR“.

-----------------

Mehr News:

------------------

„Wir haben schon im klinischen Alltag gesehen, dass COVID-19 in ungewöhnlich vielen Krankheitsfällen zu Thrombosen sowie Lungenembolien bei den Patientinnen und Patienten geführt hat. Die Bestätigung haben jetzt Sektionen der Verstorbenen geliefert“, erklärt Prof. Kluge.

Ergebnisse helfen bei der Behandlung

„Diese wichtigen Hinweise werden wir in die Behandlung der Corona-Patienten übertragen und wägen sorgfältig ab, ob Patientinnen und Patienten primär mit einem Blutverdünnungsmittel behandeln könnten“.

Die Ergebnisse der Obduktionen flossen in eine Studie, die inzwischen von vier unabhängigen Gutachtern geprüft wurde. Die Studie wurde inzwischen in der angesehenen amerikanischen Fachzeitschrift „Annals of Internal Medicine“ veröffentlicht.

Alle weitere Corona-News gibt es hier in unserem >>> Liveblog <<< (mia)