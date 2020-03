Coronavirus: Muss ich definitiv zu Hause bleiben, wenn ich in Österreich oder Italien war?

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat jüngst alle Urlaubsrückkehrer aus Coronavirus-Risikoländern wie Italien, Österreich und der Schweiz dazu aufgerufen, sich selbst zwei Wochen Quarantäne zu verordnen.

"Vermeiden Sie unnötige Kontakte und bleiben Sie zwei Wochen zu Hause - unabhängig davon, ob Sie Symptome haben oder nicht", empfiehlt Spahn. Musst du also definitiv zuhause bleiben?

Bisher galt die Empfehlung vor allem für Menschen, die typische Symptome der Erkrankung zeigten, etwa Fieber oder Erbrechen.

Wenn Sie innerhalb der letzten 14 Tage in #Italien, in der #Schweiz oder in #Österreich waren: Vermeiden Sie unnötige Kontakte und bleiben Sie 2 Wochen zu Hause - unabhängig davon, ob Sie Symptome haben oder nicht. pic.twitter.com/dUGSR2EhGR — Jens Spahn (@jensspahn) March 13, 2020

Nun hat der Gesundheitsminister auch alle jene um besondere Vorsicht gebeten, die sich in diesen Ländern aufgehalten haben und bislang keine Symptome zeigen.

Fest steht: Auch, wenn es dir körperlich gut geht, kannst du den Erreger in dir haben und ihn an andere Personen weitergeben, die dann möglicherweise krank werden.

Jens Spahn empfiehlt für alle, die in den Coronavirus-Risikogebieten waren, zuhause zu bleiben. Foto: imago images / IPON

Es handelt sich lediglich um eine Empfehlung - die Pflicht, zuhause zu bleiben, wenn du in einem Risikoland warst, besteht bislang nicht.

Robert Koch-Institut weitet Risikogebiet aus

Das Robert Koch-Institut hatte am Samstag das Risikogebiet ausgeweitet. Bisher waren Italien und die Schweiz besonders betroffen, ab sofort gelte auch das österreichische Bundesland Tirol und die spanische Hauptstadt Madrid als gefährliche Gebiete.

Diese Länder stehen außerdem auf der Liste:

Iran

die chinesische Provinz Hubei

die Provinz Gyeongsangbuk-do in Südkorea

die Region Grand Est in Frankreich

Europa ist nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) jetzt weltweit die am schwersten von der Coronavirus-Pandemie betroffene Region der Welt. In Europa würden mehr Infektionen und Todesfälle gemeldet als in allen anderen Ländern außerhalb Chinas zusammen, sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus, „Es werden jeden Tag mehr Fälle gemeldet als auf der Höhe der Epidemie in China.“ (vh/mit dpa)