Coronavirus: Vorsicht, neue Masche! Betrüger versuchen es jetzt mit diesen fiesen Tricks

Gauner und Betrüger sind mitunter äußerst flexibel!

Bestes Beispiel: die aktuelle Krise um das Coronavirus. So wurden bei der Polizei in Berlin von Senioren in den letzten Tagen immer häufiger Enkeltrick-Betrügereien im Zusammenhang mit dem Coronavirus angezeigt.

Coronavirus: Enkeltrick-Gauner mit neuer Masche

So funktioniert die Masche: die Unbekannten sollen bei den älteren Menschen angerufen und sich als Angehörige ausgegeben haben, die sich mit dem Coronavirus infiziert hätten. Deshalb würden sie im Krankenhaus liegen und bräuchten dringend Geld für teure Medikamente.

Gehen die Angerufenen in die Falle, kommt wie beim "klassischen Enkeltrick" wenig später jemand und holt Geld und Wertsachen bei den älteren Menschen ab.

Hier alle aktuellen Coronavirus-Entwicklungen in NRW >>>

Betrüger auch in Oberhausen unterwegs

Die Polizei in Oberhausen hat Hinweise bekommen, dass Betrüger in Oberhausen unterwegs sind, die sich mit einer offiziellen Broschüre "Notfallvorsorge" anscheinend überwiegend an Senioren wenden, um Vorteile daraus zu schlagen.

Die Polizei stellt klar: "Aktuell sind keine Mitarbeiter der Stadt Oberhausen oder der Polizei offiziell mit disem Thema im Stadtgebiet unterwegs, die an der Haustür Angebote unterbreiten oder versuchen in Wohnungen zu kommen."

So kannst du dich schützen:

Übergebe niemals Geld oder Wertsachen wie Schmuck an unbekannte Personen

Sei misstrauisch, wenn sich Anrufer am Telefon nicht selber mit Namen melden. Rate nicht, wer anruft, sondern fordere Anrufer grundsätzlich dazu auf, ihren Namen selbst zu nennen.

Sei misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche nicht erkennen. Erfrage beim Anrufer Dinge, die nur der richtige Verwandte/Bekannte wissen kann.

Gebe keine Details zu deinen familiären und finanziellen Verhältnissen preis.

Lass dich nicht drängen und unter Druck setzen. Nimm dir Zeit, um die Angaben des Anrufers zu überprüfen. Rufe die jeweilige Person unter der dir lange bekannten Nummer an und lasse dir den Sachverhalt bestätigen.

Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen fordert: Bespreche dies mit Familienangehörigen oder anderen dir nahestehende Personen.

Kommt dir ein Anruf verdächtig vor, informiere unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110.

Bist du bereits Opfer eines Enkeltricks geworden, zeige die Tat unbedingt bei der Polizei an. Dies kann der Polizei helfen, Zusammenhänge zu erkennen, andere Personen entsprechend zu sensibilisieren und die Täter zu überführen.

Lasse deinen Vornamen im Telefonbuch abkürzen (aus Herta Schmidt wird beispielsweise H. Schmidt) oder deinen Eintrag streichen. So können die Täter dich gar nicht mehr ausfindig machen. Zum Ändern eines Telefonbucheintrags wende dich an die Telekom.

Bewahre deine Wertsachen, z.B. höhere Geldbeträge und andere Wertgegenstände nicht zuhause auf, sondern auf der Bank oder im Bankschließfach.

+++ Coronavirus: Klinik Essen haut DIESES geniale Video raus – „Sehr geil!“ +++

Dramatische Zunahme an Fällen

In Essen hat die Polizei vergleichbare Enkeltrick-Fälle mit dem Coronavirus bislang nicht feststellen können. Es dürfte wohl nur eine Frage der Zeit sein. Schließlich hat auch hier die Zahl der Enkeltrick- und falsche Polizisten-Fällen dramatisch zugenommen. >> hier mehr dazu

In 94 Prozent der Fälle bleibt es zum Glück beim Versuch. „Wir glauben, dass die Dunkelziffer hier noch viel höher ist, weil viele aus Scham sich nicht trauen zur Polizei zu gehen. Hier spielen sich teils wahre Familiendramen ab", so Richter. Opfer dieser Betrügereien müssten teilweise noch Beschimpfungen ihrer Verwandten über sich ergehen lassen oder werden nach einer erfolgten Geldübergabe von den Tätern verhöhnt.