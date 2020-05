In Deutschland herrscht vielerorts Maskenpflicht, um andere zu schützen. Doch die mehrfach verwendbaren Baumwollmasken müssen zum eigenen Schutz regelmäßig gereinigt werden. Wir zeigen wie.

Baumwoll-Maske richtig reinigen: So geht’s!

Coronavirus: Polizei durchsucht Klinik nach Tod einer Patientin in Deutschland – schlimmer Verdacht

Schlimmer Verdacht in Bayern! Die Polizei in Deggendorf untersucht derzeit den Tod einer Patientin. Die 82-Jährige ist an den Folgen des Coronavirus gestorben.

Doch der Coronavirus-Tod der Frau wirft Fragen auf, deshalb hat sich die Kripo Straubing eingeschaltet und die Klinik untersucht.

Coronavirus: Tod einer 82-jährigen Frau wirft Fragen auf – Kripo ermittelt

Wie die Polizei Bayern mitteilte, wurde ein Ermittlungsverfahren „wegen fahrlässiger Tötung in einem Fall, fahrlässiger Körperverletzung und möglichen Verstößen nach dem Infektionsschutzgesetz“ eingeleitet.

Aufgrund einer Anzeige erhielt die Polizei Hinweise auf eine mögliche Missachtung der Hygenievorschriften in der Klinik. „Dadurch könnte für einen größeren Personenkreis eine Gesundheitsgefährdung, insbesondere hinsichtlich einer Ansteckung mit dem Virus Covid19, bestanden haben“, heißt es.

Alles, was du zum Coronavirus wissen musst:

Umfassende Durchsuchung in der Klinik

Die Kriminalpolizei vermutet, dass der Klink-Aufenthalt der 82-jährigen Dame etwas mit ihrer Coronavirus-Infektion zu tun habe. „Die Gründe für die Infektion der Frau sind Gegenstand der weiteren kriminalpolizeilichen Ermittlungen.“

Am Freitag führte die Kriminalpolizei Straubing deshalb eine umfassende Durchsuchung der Klinik durch. Mehrere Beamte waren dabei im Einsatz und auch die betroffene Klinik wurde die Polizei bei den Maßnahmen unterstützt. „Neben der Sicherstellung von Unterlagen lag der Fokus der ersten Ermittlungsmaßnahmen auf der Vernehmung von Verantwortlichen und Mitarbeitern.“ (fs)