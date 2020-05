Coronavirus: Paar macht Picknick – plötzlich steuert ein Hubschrauber auf sie zu

Die Corona-Krise macht den Menschen nicht nur gesundheitlich und wirtschaftlich zu schaffen, das Coronavirus distanziert auch Liebende voneinander. Denn wenn sie nicht zusammenwohnen, sollten sich Paare am besten ebenfalls nicht sehen. So ergeht es auch seit Wochen einem Paar: Er wohnt in Deutschland, sie in der Schweiz. Jetzt haben sie sich an der Grenze getroffen – und bekamen unerwarteten Besuch.

Die beiden Liebenden wollten sich nach Wochen endlich mal persönlich wieder sehen und trotz Coronavirus gemeinsam picknicken.

Paar trifft sich trotz Coronavirus an Grenze und wird überrascht

Deswegen hatten sie sich dazu entschieden, sich auf einem Grünabschnitt genau auf der Grenze zwischen Deutschland und der Schweiz zu treffen.

Doch als das Paar sich gerade niedergelassen hatte, landete plötzlich ein Hubschrauber des Schweizer Grenzwachtkorps direkt neben ihnen. Der Mann sagte gegenüber dem Schweizer Magazin „Blick“, dass er und seine Freundin sich wie Schwerverbrecher gefühlt hätten.

Treffe ich 🇩🇪 meine Freundin 🇨🇭an der grünen Grenze zum Picknick, landet n Hubschrauber wegen uns. pic.twitter.com/zRsDmnGFCm — 🛒🦠🧼 (@einhornjunge) April 26, 2020

Dann die Überraschung: Die Grenzschützer kontrollierten nur die Ausweise der beiden, da in der Nähe der sogenannten Grünen Grenze mehrere Autos herrenlos standen. Danach konnte das Paar sein Picknick fortsetzen.

Grenzschützer landeten mit Hubschrauber neben Paar

Allerdings betonte der Mann auch, dass sie sich solche Treffen nun zweimal überlegen werden. Denn man wolle den Grenzschützern nicht solche zusätzliche Arbeit machen. Nach dem Helikoptereinsatz seien nämlich noch vier weitere Grenzschützer aufgetaucht.

Das Paar überlege sich nun Alternativen, um sich treffen zu können und hofft auf eine baldige Lockerung der Maßnahmen. (fb)